Врач рассказал, что нужно делать после перенесенного коронавируса

Врач рассказал, что нужно делать после перенесенного коронавируса1
- 29.11.2020, 17:16
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Период восстановления после инфекции является очень важным.
Коронавирус в мире ставит новые антирекорды каждый день, но уже в большом количестве есть и переболевшие люди. Для них период восстановления после инфекции является очень важным, ведь организм значительно ослаблен.
Украинский врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров рассказал newsyou.info, как правильно себя вести после COVID-19. Медик называет три главных правил реабилитации.
Это прогулки на свежем воздухе, дыхательная гимнастика и правильное, сбалансированное питание. Если вы будете соблюдать эти три правила, усталость после болезни скорее пройдет.
«Гулять на свежем воздухе после перенесенного заболевания. Действительно, многие жалуются на выраженную утомляемость, которая сохраняется в течение 2-3 недель, постепенная реабилитация, дыхательная гимнастика, адекватное рациональное питание и прогулки на свежем воздухе», – рассказал Дубров.