Врач рассказал, что нужно делать после перенесенного коронавируса 1 29.11.2020, 17:16

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Период восстановления после инфекции является очень важным.

Коронавирус в мире ставит новые антирекорды каждый день, но уже в большом количестве есть и переболевшие люди. Для них период восстановления после инфекции является очень важным, ведь организм значительно ослаблен.

Украинский врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров рассказал newsyou.info, как правильно себя вести после COVID-19. Медик называет три главных правил реабилитации.

Это прогулки на свежем воздухе, дыхательная гимнастика и правильное, сбалансированное питание. Если вы будете соблюдать эти три правила, усталость после болезни скорее пройдет.

«Гулять на свежем воздухе после перенесенного заболевания. Действительно, многие жалуются на выраженную утомляемость, которая сохраняется в течение 2-3 недель, постепенная реабилитация, дыхательная гимнастика, адекватное рациональное питание и прогулки на свежем воздухе», – рассказал Дубров.

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