В Британии испытывают схему массового тестирования населения на коронавирус 3.11.2020, 13:13

Схема испытывается в Ливерпуле.

Уже на этой неделе Великобритания запустит пилотную схему массового тестирования COVID-19. Старт программе будет дан в Ливерпуле, где всем жителям предложат сделать тесты, независимо от того, есть ли у них симптомы, сообщает сайт Charter97.org со ссылкой на британские СМИ.

Правительство заявило, что пилотный проект в Ливерпуле начнет работу в пятницу с использованием тестов ПЦР, стандартных на сегодняшний день методов тестирования, а также новых тестов, направленных на получение более быстрых результатов без необходимости лабораторной обработки.

Всем, кто живет или работает в городе на северо-западе Англии, будут предложены повторные тесты на существующих точках, а также на многочисленных новых точках тестирования, включая дома ухода, школы, университеты и рабочие места.

Около 2000 военнослужащих будут размещены в городе с четверга, чтобы помочь в проведении тестов.

Отметим, что Великобритания имеет самый высокий уровень смертности от COVID-19 в Европе, а в четверг в Англии должен вступить в силу второй национальный локдаун.

Как писал сайт Charter97.org, первое в мире массовое тестирование было проведено в Словакии, где на наличие коронавируса проверили практически всю страну.

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