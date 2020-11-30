В Минске прошел Марш мудрости

В Минске прошел Марш мудрости21
- 30.11.2020, 14:17
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Пенсионеры и медики вышли на протест.
Сегодня в Минске прошел традиционный Марш пенсионеров и медиков. Акция началась на площади Независимости. Затем участники протеста начали движение по проспекту.
Сайт Charter97.org вел онлайн трансляцию с Марша.
15:43 Тем временем небольшая часть участников Марша мудрости пришла на площадь Якуба Коласа.
15:42 Посмотрите на атмосферу, которая царила на сегодняшнем Марше.
15:30 Один из плакатов на Марше мудрости: «Сынок, не бей меня».
15:24 Колонна скандирует «Нина!», завидев Нину Багинскую.
15:21 На Марше мудрости Лукашенко отправили в Ростов.
15:10 «Бабушки и деды, идем до победы!»
15:03 Колонна Марша мудрости прямо сейчас идет по Городскому Валу. Она идет в сторону Немиги.
14:58 Фашисты окружили колонну пенсионеров, которая шла по проспекту Независимости.
14:54 А вот и легендарная Нина Багинская с большим бело-красно-белым флагом.
14:51 Сегодняшний Марш — в объективе журналистов «Белсата».
14:50 Марш скандирует: «За что убили Рому?»
14:45 Тем временем микроавтобус сбил силовика. Ни дня без падающих лукашистов!
14:43 Марш продолжается, несмотря на все старания лукашистов. Наши бабушки и дедушки умеют за себя постоять!
14:38 Основная колонна продолжает движение по проспекту Независимости.
14:26 Бабушки и дедушки поют «Священную войну». Сегодня в Беларуси снова приходится бороться с фашизмом.
14:22 Довольно резкий плакат от участника Марша.
14:16 Силовики не дали колонне идти по проспекту, однако люди пошли по проезжей части в обход.
14:12 Пенсионеры и медики начали движение по проспекту Независимости. Лукашисты мешали началу Марша, оцепив площадь Независимости, однако это не помешало людям собраться.