В Минске прошел Марш мудрости 21 30.11.2020, 14:17

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Фото: Belsat.eu

Пенсионеры и медики вышли на протест.

Сегодня в Минске прошел традиционный Марш пенсионеров и медиков. Акция началась на площади Независимости. Затем участники протеста начали движение по проспекту.

Сайт Charter97.org вел онлайн трансляцию с Марша.

15:43 Тем временем небольшая часть участников Марша мудрости пришла на площадь Якуба Коласа.

Фото: tut.by

15:42 Посмотрите на атмосферу, которая царила на сегодняшнем Марше.

Фото: Belsat.eu

Фото: Belsat.eu

Фото: Belsat.eu

15:30 Один из плакатов на Марше мудрости: «Сынок, не бей меня».

Фото: tut.by

15:24 Колонна скандирует «Нина!», завидев Нину Багинскую.

15:21 На Марше мудрости Лукашенко отправили в Ростов.

Фото: tut.by

15:10 «Бабушки и деды, идем до победы!»

15:03 Колонна Марша мудрости прямо сейчас идет по Городскому Валу. Она идет в сторону Немиги.

14:58 Фашисты окружили колонну пенсионеров, которая шла по проспекту Независимости.

14:54 А вот и легендарная Нина Багинская с большим бело-красно-белым флагом.

Фото: onliner.by

14:51 Сегодняшний Марш — в объективе журналистов «Белсата».

Фото: Belsat.eu

Фото: Belsat.eu

Фото: Belsat.eu

Фото: Belsat.eu

14:50 Марш скандирует: «За что убили Рому?»

14:45 Тем временем микроавтобус сбил силовика. Ни дня без падающих лукашистов!

14:43 Марш продолжается, несмотря на все старания лукашистов. Наши бабушки и дедушки умеют за себя постоять!

14:38 Основная колонна продолжает движение по проспекту Независимости.

14:26 Бабушки и дедушки поют «Священную войну». Сегодня в Беларуси снова приходится бороться с фашизмом.

14:22 Довольно резкий плакат от участника Марша.

14:16 Силовики не дали колонне идти по проспекту, однако люди пошли по проезжей части в обход.

14:12 Пенсионеры и медики начали движение по проспекту Независимости. Лукашисты мешали началу Марша, оцепив площадь Независимости, однако это не помешало людям собраться.

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