Ученые назвали пациентов с COVID-19 с наибольшим числом вирусных частиц 1 30.11.2020, 19:08

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Фото: REUTERS / Flavio Lo Scalzo

Турецкие эксперты опубликовали результаты исследования.

В организме бессимптомных носителей COVID-19 накапливается больше вируса, чем у тех, кто болеет с видимыми симптомами. К такому выводу пришли специалисты Института общественного здравоохранения Турции, результаты их исследования опубликованы в германском научном журнале Infection, передает РБК.

«Обнаружено, что вирусная нагрузка у бессимптомных пациентов значительно выше по сравнению с пациентами с симптомами», — отметили исследователи.

При этом у зараженных, которые переносили заболевание тяжело, вирусная нагрузка снижалась.

Ученые проанализировали 360 образцов, полученных от 60 пациентов обоих полов (48% мужчин, 52% женщин). Средний возраст исследуемых составил 33,9 лет. Из них у 45 человек (75%) были симптомы COVID-19, у 15 пациентов (25%) они отсутствовали.

«С начала пандемии существуют противоречивые мнения о заразности бессимптомных пациентов», — указали авторы исследования. Они отметили, что бессимптомные пациенты «интуитивно» считаются менее заразными, потому что они не кашляют и, как кажется, потому не выделяют столько вируса в окружающее пространство, сколько пациенты с симптомами. Однако наличие у таких больных более высокой вирусной нагрузки может опровергнуть мнение о их безопасности.

«Их высокий уровень вирусной нагрузки может указывать на более высокую, чем ожидалось, заразность. Также необходимо иметь в виду, что бессимптомных пациентов редко выявляют и изолируют», — предупредили ученые.

Турецкие эксперты указали, что такая опасность бессимптомных носителей может оказаться одним из важных факторов, затрудняющих борьбу с пандемией.

Академик Китайской академии инженерных наук, ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань подтверждал, что больные, у которых COVID-19 протекает без внешних симптомов, остаются высокозаразными. Он уточнял, что бессимптомные заболевшие занимают 20–40% от общего числа зараженных коронавирусом.

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