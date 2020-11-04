Глава финской федерации: Не верю, что ЧМ по хоккею можно проводить в Минске 1 4.11.2020, 11:50

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Харри Нуммела надеется на победу демократии в Беларуси.

Президент Финской федерации хоккея Харри Нуммела заявил, что чемпионат мира по хоккею-2021 будет сложно провести в Беларуси.

— Мы, конечно, продолжаем следить за ситуацией в стране. Пока она очень тревожная. Впрочем, до турнира еще много времени. Конечно, мы надеемся, что все успокоится, а развитие демократии победит. Но ситуация ухудшается, и сейчас мы не верим в возможность проведения матчей в Беларуси. Также не стоит забывать и про развитие пандемии, — приводит слова Нуммелы Yle.fih.

Он добавил, что решение будет приниматься на заседании ИИХФ, но страны также обсуждают чемпионат между собой.

— Да, дискуссии идут, особенно среди северных стран, но сейчас важно услышать мнение международной федерации на этот счет, — отметил Нуммела.

Напомним, что чемпионат мира должен пройти в 2021 году в Риге и Минске. При этом премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш попросил Международную федерацию хоккея (ИИХФ) перенести турнир из Минска.

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