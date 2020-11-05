Топ-теннисистка о Нине Багинской: В этой хрупкой женщине столько храбрости и силы 5.11.2020, 16:47

Фото из инстаграма Ольги Барабанщиковой

Ольга Барабанщикова рассказала, почему не может оставаться в стороне от происходящего в Беларуси.

Экс-первая ракетка Беларуси, участница двух Олимпиад, певица, телеведущая и дизайнер Ольга Барабанщикова — обладательница, пожалуй, самого бело-красно-белого инстаграма в белорусском спорте. Она восхищается Ниной Багинской, женскими маршами и поддерживает сторонников перемен. Журналист tut.by Виктория Ковальчук поговорила с экс-теннисисткой о том, почему сегодня в Минске невозможно чувствовать себя в безопасности, и узнала, как сама Барабанщикова справляется со страхами и стрессом.

«После девятого августа мой мир полностью перевернулся. Сердце разрывалось от боли»

— Судя по вашим соцсетям, раньше вы не особо интересовались политикой. Что изменилось?

— Для меня политика — это грязные игры, к которым я даже близко не собиралась притрагиваться. Но когда все это перешло за рамки политики — наших людей начали избивать, калечить и даже убивать, — я не смогла остаться в стороне и сделать вид, что это меня не касается.

Понятно, что посты на тему политики добавили негатива в моем аккаунте. Но его совсем немного, потому что людей, которые против насилия, гораздо больше, чем тех, которые предпочитают этого якобы не видеть или имеют другую точку зрения.

— Сегодня у вас, пожалуй, самый бело-красно-белый инстаграм во всем белорусском спорте. Почему вам было важно высказаться о происходящем публично?

— Как я уже сказала, я всегда была абсолютно аполитичным человеком. И давно перестала смотреть телевизор — я использую его только для просмотра фильмов с флешек. Поэтому какое-то время до выборов особо не следила за тем, что происходит в Беларуси.

А, когда пришлось вникнуть в новости, я была в ужасе. Но все равно до последнего держалась и не высказывалась, даже когда начались первые аресты.

Тем не менее внутри все накапливалось. И после девятого августа мой мир полностью перевернулся. Сердце разрывалось от боли. Думаю, тогда мы все рыдали, и я не была исключением. После того, как включили интернет и мы увидели фотографии произошедшего, все оказались глубоко травмированы психологически.

— Тогда вы решили высказать свою солидарность?

— Да, мне это показалось очень важным. Знаю, что многим было страшно, тревожно и больно, и что для нас всех важно чувствовать поддержку друг друга, в том числе и психологическую. Мне и самой важно видеть точно такие же поддерживающие картинки у других людей и знать, что нас много. Только вместе мы сила.

— Если коротко обозначить вашу позицию сегодня, как она будет звучать?

— В первую очередь я против насилия. Для меня непонятно, как можно хладнокровно избивать своих же неагрессивных и безоружных людей. Да, возможно, были единицы провокаторов на тысячи и тысячи мирных протестующих (и то непонятно, с чьей стороны эти провокаторы). Я не представляю, как нужно промыть мозги, чтобы силовики настолько жестоко избивали женщин и пенсионеров.

фото: tut.by

При этом не могу сказать, что я выступаю против каких-то определенных личностей (хотя сейчас уже абсолютно понятно, что для перемен и жизни в мире многое должно измениться, белорусы не простят всего того, что было).

— В августе в одном из постов вы писали, что у вас теплится надежда на то, что в сердцах силовиков идет тяжелая внутренняя борьба. По-прежнему так считаете?

— Конечно, с каждым разом надежды все меньше, но где-то глубоко она еще живет. Постепенно начинаешь понимать головой, что скорее всего таких людей, у которых идет внутренняя борьба, там очень мало.

Мне кажется, что силовиков держат в каком-то информационном колпаке, зомбируют и они не знают, что происходит на самом деле. Ведь по госканалам показывают откровенную ложь, и очень больно, что кто-то смотрит это и тем более верит им.

«Ситуация со спортсменами чудовищна. Их заставляют убивать самолюбие и гордость»

Фото из инстаграма Ольги Барабанщиковой

— Вы подписали письмо спортсменов с требованиями к власти. Почему для вас это было важно?

— Изначально я думала, что это письмо только для действующих спортсменов. Но, когда мне предложили его подписать, недолго думала и таким образом выразила свою солидарность и поддержку нашему народу, который всегда поддерживал нас на соревнованиях.

— Сегодня топовых атлетов увольняют и притесняют за их гражданскую позицию. Вы как бывшая спортсменка с какими эмоциями за этим наблюдаете?

— Это отвратительно. Но, когда в стране не работают законы, странно рассуждать о каких-то правилах, честности и справедливости. О какой свободе слова можно говорить, когда происходит такое?

Конечно, ситуация со спортсменами чудовищна. Не знаю, понимают ли чиновники, что подобными поступками делают хуже только себе: ведь благодаря спортсменам о нашей стране узнают во всем мире.

У меня разрывается сердце, когда слышу о таком отношении к людям, которые по своей натуре настоящие трудяги и пахари, как и работники заводов.

— Отобрать у спортсмена место в сборной — это жестокий удар?

— Конечно. Я знаю, насколько важны для спортсменов соревнования и как больно осознавать, что ты не попадешь на Олимпиаду, которая для представителей некоторых видов спорта является чуть ли не единственной возможностью заработать себе на жизнь.

Ведь надо понимать: в большом спорте ты не только тренируешься, но и каждый день гробишь свое здоровье. Поэтому большая удача, если за карьеру удастся заработать, чтобы потом зализать свои болячки.

Ужасно наблюдать за тем, как спортсменов сегодня заставляют молчать, убивать самолюбие и собственную гордость. К сожалению, нашему Министерству спорта и государству атлеты нужны ровно до той минуты, пока приносят пользу. Я помню, как после завершения карьеры в один день проснулась и поняла, что больше никому не нужна. Ужасные ощущения.

— Вы понимаете коллег, которые в данной ситуации предпочитают отмалчиваться?

— Я не хочу никого осуждать, но скажу так: семейные обязательства есть у всех, абсолютно всем есть, что терять, и всем страшно. При этом каждый делает свой выбор. Лично я не могу представить, как просыпаться по утрам, читать новости, понимать, что происходит, но договариваться со своей совестью и спокойно жить дальше.

«Единение белорусов — это какой-то космос!»

— Еще одна отсылка к вашему инстаграму. Вы писали, что даже в сегодняшней ситуации надо искать плюсы. Какие вы увидели для себя?

— В этой жуткой и ужасной ситуации есть один неоспоримый плюс — всеобщая солидарность. То, как белорусы объединились, это какой-то космос! Я сейчас говорю, а у меня слезы на глазах…

фото: tut.by

Раньше люди не знали своих соседей и не особо были готовы помогать друг другу, потому что у каждого было свое кино, своя жизнь и свой домик с краю. Но общая беда всех объединила. И я очень надеюсь, что даже когда ситуация выровняется и мы начнем новую спокойную жизнь, белорусы не потеряют эту общность.

— Как думаете, почему мы открыли столько нового друг о друге только в 2020 году?

— Потому что раньше и так все было хорошо, с большего людей все устраивало. Мы жили спокойно, в стране не было войны — и слава богу. Но так часто бывает, что нужна какая-то стрессовая ситуация, чтобы встрепенуться и задуматься о главном. Это помогает понять важные вещи как о себе, так и об окружающих. Теперь мы точно знаем, с кем можно пойти в разведку (улыбается).

— Вы открыли для себя кого-то из знакомых с новой стороны благодаря событиям в стране?

— Конечно, но я не хочу называть этих людей пофамильно. Кто-то меня очень сильно разочаровал — в том числе и мои бывшие коллеги по спорту, сцене и телевидению. Кем-то, наоборот, я сегодня бесконечно восхищаюсь и считаю их героями нашего времени.

Есть и такие люди, о которых я раньше никогда не слышала. Например, только сейчас познакомилась с Ниной Багинской.

Фото из инстаграма Ольги Барабанщиковой

Я искренне восхищаюсь этой маленькой и хрупкой женщиной, в которой столько храбрости и силы. Да и вообще, наши белорусские женщины открылись для меня по-новому. Своей красотой, любовью и нежностью они показывают, какую мощь может таить женское лицо.

— Замечаете, как сегодня белорусское общество пытаются разделить на бело-красно-белых и красно-зеленых?

— На мой взгляд, общество как раз разделяют более агрессивные люди под красно-зелеными флагами. Мне недавно прислали видео, которое сделали про нас, так называемых инакомыслящих. За первую минуту я около пяти раз услышала слово «предатели» и после этого выключила этот чудо-фильм (смеется). Точно так же невозможно смотреть фейковые сюжеты на телевидении. Это все грязно, противно и подло. Мы наблюдаем нечестную игру.

Если говорить про людей с БЧБ, но они ведут себя мирно и несут наш исторический флаг, который не подразумевает ничего плохого, несмотря на то, как его пытаются облить грязью.

— Среди ваших друзей есть люди, которые придерживаются противоположных вашим взглядов?

— Да, есть люди с немного другими взглядами на происходящее. Раньше я тоже не была так однозначно настроена, ведь у нас в стране было и много хорошего. Мы продолжаем общаться, не затрагивая политические вопросы. Самое главное, что в этих людях нет никакой агрессии. А ссориться на почве политики я не готова.

Для того, чтобы в обществе не было раскола, надо понять простую вещь: мы все люди и все хотим быть счастливыми, а люди в черном должны остановиться. Вот и всё.

— Вы в этом году голосовали на выборах?

— Да, в 2020-м я впервые пошла на выборы осознанно. Для меня это был важный день, я надела красивое белое платье и поехала на участок. Была надежда, что я смогу внести свою лепту и на что-то повлиять.

— О своем выборе, сделанном 9 августа, вы не пожалели?

— Нет, не пожалела (улыбается).

Фото из инстаграма Ольги Барабанщиковой

«Бороться со стрессом мне помогают мантры и дыхательные практики»

— Вы адаптировались к жизни в условиях нескончаемого информационного потока?

— Честно говоря, мне сложно найти баланс и научиться жить в новых реалиях. Иногда замечаю, что я, как зомби, таращусь в телефон и постоянно боюсь пропустить важную новость. Хотя головой понимаю: надо перестать себя накручивать и больше думать о близких, а в моем случае — еще и о маленьком ребенке и огромном количестве животных на попечении. Расслабляться некогда (улыбается).

— Вы часто делитесь в инстаграме техниками, которые помогают вам бороться со стрессом и пребывать в гармонии. Расскажите о тех, что помогают вам сейчас.

— Я не знаю, что бы я делала, если бы в моей жизни не было духовной практики. Мне очень помогают молитвы, которые могут быть разными в зависимости от вашей духовной традиции. Например, свое спасение я нахожу в мантрах. И если бы не мощные очищающие мантры в период, когда каждый день случаются эмоциональные качели, то я как очень восприимчивый человек, наверное, просто сошла бы с ума.

Вторая важная техника — это дыхательные практики: вдыхаешь носом, выдыхаешь ртом и следишь за дыханием животом. Я не буду подробно описывать, как это нужно практиковать, потому что сегодня очень много информации в интернете. Чтобы найти что-то подходящее именно для вас, достаточно потратить пять минут.

— Куда вы сбегаете, когда хочется перезагрузиться?

— Мое место силы — это природа. Я люблю гулять в лесу, общаться с деревьями — приобнять их и просто какое-то время постоять. Это очень сильно успокаивает. На первый взгляд может показаться, что это немножечко «ку-ку», но такое расслабление действительно работает. Природа — это, пожалуй, самое чистое и настоящее, что сохранилось в нашем мире.

«Меня предупреждали, чтобы никуда не сунулась. Но я не могу постить цветочки, когда избивают наших людей»

— По-вашему, сегодня в Минске можно чувствовать себя безопасно?

— Мне кажется, это невозможно. Нам всем снятся страшные сны, мы опасаемся тонированных машин, напрягаемся, если плохо работает телефон, и думаем, что за ними гонятся, когда кто-то просто бежит позади.

Меня несколько раз предупреждали через знакомых, чтобы я никуда не сунулась и не ходила. О какой безопасности тут говорить? Это реальные психологические травмы, для излечения которых нам всем понадобится время.

— Почему после предупреждений «никуда не сунуться» вы не перестали выкладывать посты на тему происходящего в Беларуси?

— Потому что я не могу по-другому. Я делюсь важной для себя информацией, причем очень дозированно и сдержанно. Я не могу постить цветочки и показывать кремы и пудры в то время, как наших людей избивают. Я вместе с народом.

При этом важно отметить, что мои посты в основном про поддержку, добро и любовь. И я очень хочу, чтобы в ближайшее время у всех наконец ушло чувство страха и тревоги, с которыми большинство белорусов живут последние месяцы.

— В какой стране вы бы хотели, чтобы росла ваша дочь?

— В Беларуси. Когда я еще была действующей теннисисткой, у меня была возможность остаться жить за рубежом, но меня всегда тянуло домой. Я искренне люблю Беларусь со всеми нюансами. Да, есть страны с морем и горами, но мне нигде не бывает так комфортно, как дома.

Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы мы перестали мечтать отправить наших детей учиться и работать за границу. А еще чтобы наши девушки больше не стремились сбежать за рубеж любой ценой, выйти замуж за иностранца, пусть и работать там на пяти работах. Это очень странно и нелогично.

Я очень хочу, чтобы белорусы периодически выезжали за границу, но только для смены картинки.

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