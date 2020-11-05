Илон Маск назвал дату запуска Starlink в Европе 5.11.2020, 22:27

Для запуска спутникового интернета компании придется получать разрешения в каждой отдельной стране.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил, что тестирование спутникового интернета Starlink в Европе начнется ориентировочно в феврале-марте 2021 года. Oб этом он сообщил на своей странице в Твиттере.

Он отметил, что для запуска Starlink компании придется получать разрешения в каждой отдельной стране, так как общеевропейской практики регулировки таких вопросов пока нет.

Several thousand more Starlink beta participation invitations going out this week — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2020

"[Запустимся] как только получим разрешения. Разрешение требуется для каждой страны индивидуально, поскольку единой системы утверждения в масштабах ЕС не существует. Вероятно, мы получим окончательные разрешения (есть много шагов) примерно в феврале/марте", — написал Илон.

В другом своем твите Маск назвал приблизительную дату запуска Starlink в Индии – он рассчитывает, что это произойдет в середине 2021 года.

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