Илон Маск назвал дату запуска Starlink в Европе
- 5.11.2020, 22:27
Для запуска спутникового интернета компании придется получать разрешения в каждой отдельной стране.
Генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил, что тестирование спутникового интернета Starlink в Европе начнется ориентировочно в феврале-марте 2021 года. Oб этом он сообщил на своей странице в Твиттере.
Он отметил, что для запуска Starlink компании придется получать разрешения в каждой отдельной стране, так как общеевропейской практики регулировки таких вопросов пока нет.
Several thousand more Starlink beta participation invitations going out this week— Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2020
"[Запустимся] как только получим разрешения. Разрешение требуется для каждой страны индивидуально, поскольку единой системы утверждения в масштабах ЕС не существует. Вероятно, мы получим окончательные разрешения (есть много шагов) примерно в феврале/марте", — написал Илон.
В другом своем твите Маск назвал приблизительную дату запуска Starlink в Индии – он рассчитывает, что это произойдет в середине 2021 года.