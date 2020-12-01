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Анджей Почобут о новом сливе разговоров окружения Лукашенко: Атмосфера прям как на «Титанике»

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  • 1.12.2020, 12:49
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Анджей Почобут о новом сливе разговоров окружения Лукашенко: Атмосфера прям как на «Титанике»
Анджей Почобут
Фото: Agencja Gazeta

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич был прав.

Известный журналист Анджей Почобут прокомментировал очередной слив разговоров окружения Лукашенко.

«По поводу нового слива. Архиепископ Тадеуш Кондрусевич был прав. Атмосфера там прям как на «Титанике». Понятно также стало, почему Лукашенко нам ничего не сказал, хоть, как вы помните, и обещал.

Они не знают, кто сливает разговоры и не знают, что еще записано. Ситуация становится очень интересной. На поверхности вопрос: «Кто заказал Наталью Э.?». Ответив на него, будем знать, кто сливает разговоры», — написал Анждей Почобут в «Фейсбуке»

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