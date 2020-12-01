Фрагмент Эйфелевой башни продали за €275 тысяч 1.12.2020, 22:09

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фото: epa/upg

Изначальная цена лота составила 30 тысяч евро.

В Париже на аукционе во вторник, 1 декабря, был продан фрагмент Эйфелевой башни. Лот бы куплен за 275 тысяч евро, сообщил аукционный дом Artcurial, передает korrespondent.net.

Фрагмент выставил на продажу анонимный коллекционер из Европы. Первоначальная цена составляла 30 тысяч евро.

Высота фрагмента три метра, это часть спиральной лестницы, которая раньше соединяла второй и третий этажи Эйфелевой башни.

Четыре года назад покупателю из США были проданы девять ступеней лестницы Эйфеля. Их цена составила 550 тысяч долларов.

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