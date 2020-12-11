В Беларусь пришла небывалая гололедица 7 11.12.2020, 15:25

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Дороги — как зеркало, а по тротуарам уже катаются на коньках.

О том, что в страну идет гололед, а на дороги — гололедица, синоптики предупреждали уже вчера вечером. Утро 11 декабря для многих городов действительно стало настоящим испытанием. И дороги, и тротуары оказались покрытыми коркой льда. Одни читатели рассказывают об авариях, другие — показывают, что они уже катаются на коньках по тротуарам, сообщает tut.by.

Вот так выглядели дороги утром 11 декабря в Солигорске.

С самого утра в редакцию пишут возмущенные читатели, которые жалуются на полную неготовность дорог.

— В Гомеле не просто гололедица, апокалипсис! Пешеходные дорожки были не подготовлены службами, люди падали, очень много травм, — рассказывают гомельчане и добавляют. — Таксисты из-за непогоды выставили цены в три раза выше обычного.

Из Витебска пишут, что дороги похожи на отшлифованное зеркало. Идти можно только по нескошенной коммунальниками траве. Еще один способ передвигаться по витебским улицам сняли на видео. Оказывается, вполне можно ездить на коньках. Тот случай, когда выражение «дорога — как каток» — не красивая метафора, а реальность.

— В Могилеве страшный гололед, такси вызвать невозможно. Мы добирались до работы в районе 8-ми часов утра, а работники служб бегали растерянные туда-сюда, видя, как все падают, дети плачут, кто-то, наоборот, смеется. Машины заносит, они не могут выехать из дворов. Если центральные дороги города успели засыпать, то во дворах и на небольших улочках был ужас, — описывает свое утро житель Могилева.

В Мозыре дороги и тротуары были покрыты льдом

Читатели из Бобруйска сообщают об очень скольких дорогах в городе. Как сообщает бобруйский ресурс komkur.by, дороги начали посыпать песком с шести утра.

В районе поселка Еловики около Бобруйска фургон слетел в кювет

На трассе Гомель — Минск «сложило» фуру. Информации о пострадавших нет

Автоканал Бобруйск 35 FM сообщает сразу о нескольких ДТП на дорогах в районе Бобруйска.

Известно и о нескольких смертельных авариях, когда водители не справлялись с управлением и уходили в занос. Так, в Логойском районе погиб 38-летний водитель, вылетевший на встречку, а на М1 ночью случилась авария с пятью машинами, в которой на смерть сбили вышедшего из авто водителя.

А тем временем ГАИ и синоптики предупреждают, что на выходных ожидается снижение температуры воздуха, прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя. Так что на догах снова можно ожидать гололедицы. Будьте внимательны и осторожны!

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