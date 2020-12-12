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Белорусские силовики призвали к новым выборам

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  • 12.12.2020, 16:53
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Белорусские силовики призвали к новым выборам

Появилось открытое письмо.

Сегодня на просторах белорусского интернета появилось открытое письмо белорусских силовиков. В нем сотрудники силовых структур призывают к новым выборам.

Приводим текст письма:

«Мы, нижеподписавшиеся, являясь действующими и бывшими сотрудниками белорусских правоохранительных органов, органов контроля за соблюдением законодательства в Республики Беларусь и органов национальной безопасности государства, из чувств искреннего патриотизма и стремления к справедливости выражаем крайнюю обеспокоенность глубоким политическим кризисом в нашей стране.

Очевидная фальсификация результатов выборов президента Республики Беларусь 9 августа 2020 года привела к полному правовому дефолту, расколола белорусское общество и поставила под угрозу независимость и суверенитет нашей страны. Несправедливые выборы стали главной причиной общественного хаоса, стремительной потери внешнеполитического влияния, уничтожения экономического потенциала, падения спортивного и культурного имиджа Республики Беларусь в глазах всей мировой общественности.

Мы все знаем, что большинство среди нас — это достойные люди и настоящие профессионалы своего дела. Тем не менее, огромное количество наших коллег были втянуты в исполнение преступных приказов со стороны группы людей, незаконно удерживающих власть в нашей стране. Прикрываясь лозунгами патриотизма, эта группа людей, нарушая Конституцию, отстаивает исключительно свои материальные интересы, пытаясь нашими руками подавить волю белорусского народа для сохранения своих должностей и незаконно нажитого имущества.

Имеющий место в нашем государстве правовой дефолт ведет к обесцениванию норм права и простых человеческих ценностей. Действия руководства ряда силовых и правоохранительных структур привели к дискредитации нас и наших коллег в глазах общества, нанеся непоправимый удар по престижу нашей профессии.

С целью установления общественного порядка и возвращения белорусского общества в правовое поле, руководствуясь Конституцией Республики Беларусь, ее законодательством, мы, нижеподписавшиеся, требуем:

Признать прошедшие 9 августа 2020 года выборы президента Республики Беларусь недействительными ввиду многочисленных фактов фальсификаций и давления на избирательные комиссии.

Провести новые выборы президента Республики Беларусь в соответствии со всеми международными стандартами, с честным и прозрачным формированием участковых избирательных комиссий и ЦИК, подсчетом голосов, допуском наблюдателей.

Проведение честных и прозрачных выборов президента Республики Беларусь является единственным выходом из сложившегося кризиса в стране, позволит объединить общество, вернуть понятие «верховенства права» и прекратить незаконные действия. Восстановить понятие законности и справедливости еще не поздно».

Сколько подписей в настоящий момент собрало обращение, неясно. Распространивший открытое письмо телеграм-канал утверждает, что подписи «для большей безопасности» собираются пока в закрытом режиме — и будут обнародованы уже после превышения отметки в тысячу подписей.

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