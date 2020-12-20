Сегодня ночью Беларусь закрывает границы: полная информация о въезде и выезде из страны 2 20.12.2020, 11:59

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Кто сможет проехать по новым правилам, а кто нет?

В начале декабря белорусские власти решили ввести новые правила пересечения границы и применить более строгие ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Правила вступают в силу в 00:00 21 декабря, то есть сегодня ночью. Госпогранкомитет подробно объяснил, как мы будем пересекать границы, пишет onliner.by.

Правила коснутся как иностранцев, так и белорусов, которые пересекают границу в обоих направлениях через наземные погранпереходы с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной. Пограничный контроль на белорусско-российской границе белорусскими пограничниками не осуществляется. Это касается как наземного участка, так и аэропортов.

Приостановлен выезд. Но не для всех

Будет приостановлен выезд из страны граждан Республики Беларусь и иностранцев, постоянно проживающих в нашей стране. На аэропорты это ограничение не распространяется.

Ограничение на выезд не распространяется на следующие категории пересекающих границу:

лица, следующие по дипломатическим и служебным паспортам;

главы и члены официальных делегаций;

водители транспортных средств при выполнении ими международных автомобильных перевозок, а также перевозок международных почтовых отправлений;

сотрудники Государственной фельдъегерской службы Республики Беларусь, осуществляющие доставку официальной корреспонденции и дипломатической почты по межгосударственным фельдъегерским маршрутам;

сотрудники республиканского унитарного предприятия «Специальная связь», осуществляющие доставку специальных отправлений по межгосударственным маршрутам специальной связи;

члены экипажей воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения;

граждане Республики Беларусь, а также иностранцы, имеющие разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь, убывающие в служебную командировку (к документам, подтверждающим направление физического лица в служебную командировку, относятся приказ (копия либо выписка из приказа) о командировании работника, командировочное удостоверение, выполненные на бумажном носителе);

лица, убывающие из Республики Беларусь по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника, супруга (супруги), а также лица, их сопровождающие (извещениями о тяжелой болезни или смерти являются оригинал телеграммы с указанием в ней факта тяжелой болезни или смерти, заверенного врачом либо иным уполномоченным лицом (органом внутренних дел), сообщение о тяжелой болезни или смерти, поступившее по дипломатическим каналам; документом, подтверждающим факт смерти, также может являться оригинал свидетельства о смерти либо его копия на бумажном носителе);

лица, осуществляющие перевозку стволовых клеток, органов для трансплантации;

лица, выезжающие из Республики Беларусь для получения медицинской помощи, при предъявлении документов (копий документов) принимающей медицинской организации или Министерства здравоохранения Республики Беларусь, подтверждающих цель данной поездки, а также лица, их сопровождающие;

граждане Республики Беларусь, имеющие вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве, для выезда из Республики Беларусь к месту постоянного проживания — не чаще одного раза в течение шести месяцев;

лица, выезжающие из Республики Беларусь в связи с осуществлением трудовой деятельности на территории иностранного государства, при предъявлении документов, подтверждающих факт осуществления трудовой деятельности (трудового договора (контракта) с иностранным работодателем или его копии, разрешения на работу, выданного уполномоченной организацией принимающей стороны, а также разрешения на право въезда в иностранное государство в указанных целях; приглашение на работу не является подтверждающим документом), — не чаще одного раза в течение шести месяцев

лица, выезжающие из Республики Беларусь для получения образования в иностранных образовательных организациях, при предъявлении документов (копий документов), подтверждающих получение ими образования в иностранной образовательной организации, или документов (копий документов) учреждения образования Республики Беларусь о направлении обучающихся на обучение в иностранной образовательной организации, а также разрешения на право въезда в иностранное государство в указанных целях (документом, подтверждающим получение образования в иностранной образовательной организации и выдаваемым данными организациями, являются: договор (контракт) о получении образования, справка о получении образования, справка-вызов либо копии указанных документов на бумажном носителе) — не чаще одного раза в течение шести месяцев.

Въезд белорусов, иностранцев с видом на жительство и самоизоляция

Для граждан Беларуси и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в нашей стране, ограничений при въезде в страну нет. Также им не нужен ПЦР-тест. При прибытии из «красной зоны» — 10-дневная самоизоляция. «Красная зона» — это страны, которые Минздрав внес в перечень, где регистрируются случаи инфекции COVID-19. По состоянию на 3 декабря в нем было 146 государств.

До истечения 10-дневного срока белорусы и иностранцы не могут прервать самоизоляцию и выехать из страны.

10-дневный срок исчисляется с даты прибытия в Беларусь, которая считается первым днем пребывания в самоизоляции, до истечения десятых суток пребывания в самоизоляции. Если дата прибытия в Беларусь — 01.12.2020, то убытие из страны возможно с 00:00 11.12.2020.

Въезд иностранцев и ПЦР-тесты

Сохраняются ограничения на въезд иностранцев через наземные пункты пропуска. Не пустят тех, у кого нет разрешения на постоянное проживание, — только через аэропорт. Иностранцы старше 6 лет должны предоставить медицинские документы с отрицательным результатом ПЦР-исследования на COVID-19. Речь идет про оригинал или копию на бумажном носителе или в электронном виде. Срок действия документа ПЦР исчисляется с даты его выполнения, которая считается первым днем действия документа, до истечения третьих суток.

Это правило не распространяется на иностранцев, у которых есть разрешение на постоянное или временное проживание на территории нашей страны.

Транзит — только по воздуху

Транзит через Беларусь возможен только через аэропорты, с документальным подтверждением того, что он займет не больше 24 часов. В таком случае от иностранцев не потребуют ни самоизоляции, ни медицинского документа. Если же транзит займет больше 24 часов, то через границу пропустят лишь с медицинским документом.

Документальным подтверждением транзита в 24-часовой срок являются проездной документ (билет), транзитная виза Беларуси, официальное приглашение органа или организации, а также путевка в лечебное (оздоровительное) учреждение государства следования или иные документы.

Если таких документов нет, то иностранцу выдадут анкету прибывшего, которую необходимо передать сотруднику органов пограничной службы при выезде из страны. При этом в анкете в качестве места жительства (пребывания) в Республике Беларусь проезжающие должны сделать запись «Транзит через территорию Республики Беларусь в срок не более 24 часов». Если срок не будет соблюдаться, то пропуск через границу возможен только при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на инфекцию COVID-19.

Список лиц, которых это не коснется

Также был установлен перечень лиц, в отношении которых не будут действовать эти временные ограничения. Им не нужны ни ПЦР-тесты, ни самоизоляция. В перечне указаны:

дипломаты;

члены официальных делегаций;

водители-международники;

иностранцы, въезжающие для работы, медицинской помощи;

иностранцы, оказывающие международную техническую, иностранную безвозмездную и иную помощь Республике Беларусь;

члены экипажей судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения;

иностранцы, имеющие разрешение на постоянное или временное проживание на территории Беларуси;

иностранцы, следующие в Беларусь по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника, супруга (супруги), а также лица, их сопровождающие;

иностранцы, осуществляющие перевозки стволовых клеток, органов для трансплантации;

иностранцы, следующие транзитом через территорию Республики Беларусь в соответствии с соглашением между правительством Республики Беларусь и Кабинетом министров Украины об упрощенном порядке проезда участка автомобильной дороги Славутич — Чернобыльская АЭС, который проходит по территории Республики Беларусь, работниками, транспортными средствами и грузами Чернобыльской АЭС и предприятий, которые осуществляют деятельность в зоне отчуждения, а также иностранными специалистами, привлеченными к реализации международных проектов по закрытию Чернобыльской АЭС, от 20 января 2009 года;

иностранцы, прибывающие в Беларусь по приглашению юридических лиц, зарегистрированных на территории Беларуси (пропуск осуществляется при наличии приглашения либо его копии на бумажном носителе);

иностранцы, прибывающие в Беларусь по заключенным договорам оказания туристических услуг на проведение охотничьего тура с их участием.

Также исключения действуют в отношении граждан Беларуси, выезжающих за рубеж по извещению о смерти или болезни родственника за рубежом, а также для работы, в командировку, для получения образования.

Исключение делается и для граждан России, которые транзитом через Беларусь направляются в РФ через наземные и воздушные пункты пропуска.

В исключительных случаях могут приниматься частные решения о пропуске лиц через границу.

Что важно знать россиянам, кроме озвученного выше?

Не имеющие разрешения на временное/постоянное проживание в Беларуси граждане России и иностранцы, прибывающие в Беларусь из Российской Федерации как через наземный участок границы, так и через аэропорты, обязаны иметь результат ПЦР-теста.

Граждане России, прибывающие в Беларусь из третьих стран через воздушные пункты пропуска не для транзита, должны иметь справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на инфекцию COVID-19. В случае прибытия из стран «красной зоны» обязательна 10-дневная самоизоляция.

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