Ученые объяснили, почему важно измерять давление на обеих руках и на что указывает разница 3 23.12.2020, 9:10

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В британском Университете Эксетера объединили данные масштабных исследований, в которых участвовали 54 тысячи человек.

Значительная разница в показаниях артериального давления при его измерении на обеих руках связана с повышенным риском сердечного приступа и инсульта, пишет EurekAlert.

Актуальные международные руководства рекомендуют медикам при оценке риска сердечно-сосудистых заболеваний измерять давление на обеих руках, однако этот совет часто игнорируют из-за нехватки времени. По нынешним представлениям, пороговая разница между показателями давления в левой и правой руке составляет 15 миллиметров ртутного столба.

В британском Университете Эксетера объединили данные 24 масштабных исследований, в сумме в них участвовали 54 тысячи человек. Новое исследование показало, что верхней границей нормы можно считать разницу в 10 миллиметров ртутного столба. Такие показатели могут указывать на сужение и жесткость артерий, что отражается на кровотоке и влияет на риск инфарктов и инсультов. По мнению авторов работы, такой подход может помочь врачам принимать решения по первичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

«Давно известно, что разница в артериальном давлении между двумя руками связана с ухудшением состояния здоровья, — комментирует автор исследования, доктор Крис Кларк из Университета Эксетера. — Большое количество участников исследования помогало нам оценить зависимость более точно. Данные говорят нам, что чем выше разница, тем выше риск сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому действительно важно хотя бы раз измерить давление на обеих руках, чтобы определить, какие пациенты могут подвергаться значительному риску».

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