закрыть
23 декабря 2020, среда, 11:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые объяснили, почему важно измерять давление на обеих руках и на что указывает разница

3
  • 23.12.2020, 9:10
  • 7,392
Ученые объяснили, почему важно измерять давление на обеих руках и на что указывает разница

В британском Университете Эксетера объединили данные масштабных исследований, в которых участвовали 54 тысячи человек.

Значительная разница в показаниях артериального давления при его измерении на обеих руках связана с повышенным риском сердечного приступа и инсульта, пишет EurekAlert.

Актуальные международные руководства рекомендуют медикам при оценке риска сердечно-сосудистых заболеваний измерять давление на обеих руках, однако этот совет часто игнорируют из-за нехватки времени. По нынешним представлениям, пороговая разница между показателями давления в левой и правой руке составляет 15 миллиметров ртутного столба.

В британском Университете Эксетера объединили данные 24 масштабных исследований, в сумме в них участвовали 54 тысячи человек. Новое исследование показало, что верхней границей нормы можно считать разницу в 10 миллиметров ртутного столба. Такие показатели могут указывать на сужение и жесткость артерий, что отражается на кровотоке и влияет на риск инфарктов и инсультов. По мнению авторов работы, такой подход может помочь врачам принимать решения по первичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

«Давно известно, что разница в артериальном давлении между двумя руками связана с ухудшением состояния здоровья, — комментирует автор исследования, доктор Крис Кларк из Университета Эксетера. — Большое количество участников исследования помогало нам оценить зависимость более точно. Данные говорят нам, что чем выше разница, тем выше риск сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому действительно важно хотя бы раз измерить давление на обеих руках, чтобы определить, какие пациенты могут подвергаться значительному риску».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дед Мороз спешит на баррикады
Дед Мороз спешит на баррикады Владимир Халип
День рождения белорусской революции
День рождения белорусской революции Ирина Халип
Человек совести
Человек совести Леонид Невзлин
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции Наталья Радина