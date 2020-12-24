В Израиле нашли следы гигантского цунами добиблейских времен 24.12.2020, 11:11

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Стихия стала «великим потопом» для поселений времен неолита.

Американские и израильские археологи нашли в окрестностях древнего города Тель-Дор следы мощнейшего цунами с высотой волны в 40 метров, которое обрушилось на побережье Израиля примерно 9,9−9,3 тысячи лет назад. Стихия стерла с лица Земли все прибрежные поселения времен неолита, пишут ученые в статье в журнале PLoS One.

«Наш проект был изначально нацелен на реконструкцию климата за последние 12 тысяч лет и изучение того, как изменились природные условия на побережье Израиля. Мы никогда и помыслить не могли, что откроем следы доисторического цунами. Когда мы начали изучать образцы сухих неолитических пород и обнаружили внутри них ракушки, мы поняли, что сорвали археологический джекпот», — заявил Гилад Штинберг, археолог из университета Калифорнии в Сан-Диего (США), чьи слова приводит пресс-служба журнала.

За последние годы археологи обнаружили у берегов Израиля несколько затопленных поселений времен каменного века, которые были покрыты водами Средиземного моря после завершения ледниковой эпохи в результате очень быстрого роста уровня мирового океана. За жизнь одного поколения людей уровень воды поднимался на 10−20 сантиметров, что вынуждало древних израильтян активно бороться с этим феноменом.

Год назад израильские археологи обнаружили на территории затопленной деревни Тель-Хрейц, открытой на северных берегах Израиля еще в середине прошлого столетия, пока самую древнюю дамбу длиной в сто метров и высотой в несколько десятков сантиметров, построенную около семи тысяч лет назад.

Штинберг и его коллеги, проводя раскопки в окрестностях древнего города Тель-Дор, расположенного примерно в десяти километрах к югу от Тель-Хрейца, выяснили, что жизни древних обитателей побережья Израиля постоянно угрожал не только постоянный рост уровня моря, но и очень мощные волны цунами.

По текущим представлениям археологов, этот морской порт был основан примерно четыре тысячи лет назад, в середине бронзового века, и просуществовал до начала эры крестовых походов. С другой стороны историки предполагают, что поселения людей существовали в этом уголке Израиля еще с каменного века. Их следы археологам пока не удалось найти.

«Великий потоп» времен неолита

Американские и израильские исследователи раскрыли возможную причину этих неудач их коллег во время проведения раскопок, изучая структуру отложений почвы в окрестностях Тель-Дора, пытаясь понять, как менялся климат и очертания побережья Израиля после завершения эпохи оледенения.

В то время, как отмечают ученые, Тель-Дор находился в нескольких километрах от берега моря, из-за чего они не ожидали найти в этих образцах песчаника и других сухих пород небольшую прослойку, содержавшую в себе отпечатки тел морской живности и осадочные породы, сформировавшиеся под действием морской воды. Они присутствовали в больших количествах в отложениях, сформировавшихся примерно 9,9−9,3 тысячи лет назад.

Столкнувшись с подобной неожиданностью, археологи детально изучили отложения этого времени в разных регионах побережья и дна моря в окрестностях Тель-Дора, пытаясь понять, как они могли попасть в те регионы Израиля, которые в то время, предположительно, были сушей.

Проведенные ими замеры и раскопки показали, что подобные залежи «морских» пород присутствовали на расстоянии примерно в 1,5−3,5 километра от предположительной линии берега Средиземного моря в ту эпоху. Это указало на то, что они возникли в результате обрушения волны мощнейшего цунами на побережье Израиля, чья высота составляла около 40 метров во время ее выхода на сушу.

Этот потоп, как предполагают ученые, был порожден землетрясением, которое возникло в тектоническом разломе, который проходит через Мертвое море и фактически все побережье Израиля. В пользу этого говорят недавно открытые следы мощных сейсмических толчков, которые происходили примерно в это же время, в отложениях осадочных пород на стенах пещер на склонах соседней горы Кармель.

Как предполагают ученые, волна, возникшая в результате подводного оползня, вызванного этим землетрясением, в буквальном смысле смыла или просто стерла с лица Земли все поселения древних людей, существовавшие во время неолита в этом регионе Израиля. По этой причине археологам пока не удается найти следы их существования, подытожили Штинберг и его коллеги.

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