Найдено место, где прячется причастный к убийству Романа Бондаренко Шакута 10 3.12.2020, 8:47

10,302

Член лукашенковской ОПГ начал скрываться с 13 ноября.

Как сообщают несколько источников телеграм-канала НЕХТА, сейчас Дмитрий Шакута , подозреваемый в соучастии в убийстве Героя Беларуси Романа Бондаренко, находится на территории Российской Федерации, а именно в деревне Папино Калужской области. Там его укрывает в своей усадьбе миллионер Виктор Дроздов по личной просьбе Геннадия Капшая (тренера сборной РФ по ММА). К последнему Шакута обратился на следующий день после всем известных событий. Территорию Беларуси Дмитрий Шакута покинул 13 ноября, уже после смерти Романа Бондаренко. В «гостях» преступник по системе all inclusive, по нашим данным, беспросветно бухает.

Кстати, «друзья» знакомством с Димой откровенно пренебрегают, поэтому так легко его сдали. Да и сам Дмитрий, видимо, не слишком разборчив в знакомствах, раз его так легко получилось привлечь к убийству человека.

Напомним, что вчера на территории приусадебного участка Дмитрия Шакуты в деревне Ельница Минского района произошел пожар

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».