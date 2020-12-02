На участке Дмитрия Шакуты, причастного к смерти Бондаренко, произошел пожар 2 2.12.2020, 14:55

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Дмитрий Шакута

Что стало причиной пожара — пока неизвестно.

На территории приусадебного участка в деревне Ельница Минского района произошел пожар.

Об этом сообщили «Нашей Ниве» читатели. По их словам, загорелся либо сарай, либо другое хозяйственное строение. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Возле дома сейчас работают следователи.

Особенность ситуации в том, что этот участок на улице Китаева принадлежит семье кикбоксера Дмитрия Шакуты, инструктора по спецподготовке спецназа в войсковой части 3214.

Шакута стал широко известен как участник конфликта на площади Перемен, после которого скончался Роман Бондаренко.

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