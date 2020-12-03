Литовцам рекомендовали запастись продуктами на случай аварии на БелАЭС 7 3.12.2020, 15:03

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Фото: ТАСС

Накануне на БелАЭС произошел выброс паров.

Правительство Литвы призвало население запастись продуктами на случай возможной аварии на Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Накануне на БелАЭС произошел выброс паров.

Об этом заявил представитель Министерства внутренних дел Литвы Миндаугас Баярунас, передает РБК .

Так, гражданам рекомендовали запастись консервами, крупами, растительным маслом, сахаром и водой.

"Рекомендуем населению создать запас продуктов первой необходимости на трое суток. Функции ответственных инстанций четко расписаны, но пройдет какое-то время, пока они придут на помощь людям, поэтому все должны быть наготове", - отметил Баярунас.

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