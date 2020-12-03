Белорусского политзаключенного, полковника российской полиции, силой вывезли в Россию 4 3.12.2020, 22:36

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Фото: Ольга Новикова, vitebskspring.org

В паспорте ему поставлен запрет на въезд на родину на 10 лет.

Как сообщает «Радыё Свабода», у Андрея Новикова, гражданина России, остались жена и двое детей в Беларуси. Он провел за решеткой почти 6 месяцев.

Новикова задержали 6 июня в селе Новые Ковали Поставского района. Затем его перевели в Минск, где поместили в СИЗО на улице Володарского.

Новиков участвовал в избирательной кампании Светланы Тихановской, собирал подписи за ее выдвижение. Ему предъявлено обвинение по той же статье, что и Сергею Тихановскому - ч. 1 ст. 342 УК РФ (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Информация о возможном освобождении и депортации гражданина России Новикова была опубликована в конце прошлой недели.

3 декабря он сам отправил сообщение в Telegram-канал «Глубокое», где рассказал о том, как был освобожден.

«26 ноября меня выслали из Беларуси без соблюдения закона», - сказал Андрей Новиков. - Без выполнения процедур. Меня увезли в той одежде, в которой был задержан летом, со скромным узелком вещей, который взял в СИЗО на Володарке. Был доставлен по трассе М1 до границы с РФ, там меня и оставили. С российским паспортом и штампом о запрете въезда в Беларусь на 10 лет».

Бывший политзаключенный говорит, что его семья осталась в Беларуси, уехать они пока не могут. Младшему ребенку Андрея полтора года, его жене необходимо обратиться к врачу.

«Мой статус неясен, - говорит Андрей Новиков. - У меня нет подтверждения моего текущего статуса по уголовному делу. Задержание было отменено без объяснения причин, после чего меня увезли неизвестные. Они изъяли все документы, которые я собрал в ходе расследования. Вся переписка, в том числе личная. Открытки, письма поддержки. Мои личные записи забрали. Собрали в пакет и увезли Я в тяжелом состоянии. Семья осталась в заложниках».

Сейчас Новиков находится в России. Он собирается опубликовать свою историю, потому что считает, что семья сейчас находится в заложниках.

«Сотрудники правоохранительных органов перекладывают ответственность друг на друга, адвокатов запугивают», - сказал он. - Я бывший силовик, прекрасно понимаю, в каком они положении. То же самое и в судах. Все жалобы, ходатайства, заявления превращаются в ответы, не имеющие юридической силы».

Андрей Новиков также поблагодарил за поддержку, которую он чувствовал в СИЗО.

Андрей Новиков родился в белорусском Воропаеве, после школы уехал учиться в Россию. Жил на Дальнем Востоке, служил в полиции, имеет звание подполковника в отставке. Дважды принимал участие в боевых действиях в Чечне.

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