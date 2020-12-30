Борис Джонсон подписал сделку с ЕС по Brexit 30.12.2020, 20:37

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Фото: Henry Nicholls / Reuters

До этого документ поддержали в британском парламенте.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение с Евросоюзом о торговле после Brexit — выхода страны из состава блока, сообщает агентство Reuters.

До этого документ поддержали в британском парламенте. За него проголосовал 521 законодатель, против — 73. Переговоры длились более четырех лет, а сделка касается годового торгового оборота более чем в триллион долларов.

«Brexit — не конец, а начало чего-то нового. Теперь на нас лежит ответственность: воспользоваться как можно лучше той властью и теми инструментами, которые мы вновь получили в свои руки», — заявил Джонсон. Он выразил уверенность в том, что сотрудничество с Евросоюзом будет идти в общих интересах.

Ранее стало известно, что Великобритания и Евросоюз достигли соглашения об условиях Brexit после многомесячных переговоров. Одним из главных документов в рамках общего соглашения стал договор о торговле, который предусматривает обоюдное отсутствие пошлин и квот.

Великобритания официально покинула Европейский союз 1 февраля. Стороны договорились о переходном периоде до конца года, во время которого в Соединенном Королевстве продолжила действовать большая часть законов ЕС. Если бы Лондон и Брюссель не успели заключить новое соглашение о торговле до конца декабря, Великобритания перестала бы быть частью общего европейского рынка, что в свою очередь привело бы к введению таможенных границ между страной и ЕС.

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