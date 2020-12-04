«Невозможно оставаться в стороне, когда события затрагивают каждую семью» 2 4.12.2020, 10:40

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Отставки узурпатора хочет весь народ.

- Невозможно оставаться в стороне, когда события затрагивают каждую семью, каждый слой общества, каждую категорию населения, - пишут телеграм-каналу «Баста» читатели. - Так же и наши дети видят и остро ощущают все происходящее. Поэтому они используют таланты, чтобы показать свою боль от происходящего и солидарность со своим народом.

Делюсь работами одной школьницы.

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