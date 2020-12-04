Белорусы декорируют квартиры к Новому году в национальных цветах

Белорусы декорируют квартиры к Новому году в национальных цветах1
- 4.12.2020, 16:21
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В этом году как никогда ранее белорусы едины в своих предпочтениях по выбору цветовой гаммы.
Впереди первые декабрьские выходные, а это значит, что многие семьи c детьми решат поднять себе настроение украшением квартиры к Новому году. Rebenok.by собрал стильные варианты, которые уже воплотили в жизнь белорусы.
В этом году как никогда ранее белорусы едины в своих предпочтениях по выбору цветовой гаммы. Белый и красный — именно эти два цвета сегодня чаще всего можно увидеть в декоре окон и подоконников.
Вот несколько реализованных идей. Из элементов белого и красного картона получилась нарядная елка.
Еще одна елочка от читателей, которую собрали из сердечек разного размера и цвета.
Снежинки в этом году дети вырезают не только из белой, но и из красной бумаги.
Помимо елок и снежинок белорусы обыгрывают и другие новогодние образы — на окнах можно увидеть белых медведей, оленей, снеговиков, уютные домики, варежки и сугробы.
Говорят, что наклеить бумагу на окно проще всего с помощью обычного мыла, слегка смоченного водой. Отлично работает также раствор с шампунем или средством для мытья посуды. Можно использовать обычное молоко или мучной клейстер.
Если лень возиться, подойдет и обычный скотч. Но чтобы потом очистить окно, придется воспользоваться ацетоном, растворителем или жидкостью для снятия лака.
А те, кому не хочется вырезать и клеить элементы из бумаги, подвешивают к оконной раме красочные гирлянды с елочными шариками.
Также можно декорировать сам подоконник — шишками, елками и нарядными фигурками животных. Поставить свечи и подарочные коробки — это относительно простой способ создать дома нужное настроение.