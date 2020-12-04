Белорусы декорируют квартиры к Новому году в национальных цветах 1 4.12.2020, 16:21

1,899

В этом году как никогда ранее белорусы едины в своих предпочтениях по выбору цветовой гаммы.

Впереди первые декабрьские выходные, а это значит, что многие семьи c детьми решат поднять себе настроение украшением квартиры к Новому году. Rebenok.by собрал стильные варианты, которые уже воплотили в жизнь белорусы.

В этом году как никогда ранее белорусы едины в своих предпочтениях по выбору цветовой гаммы. Белый и красный — именно эти два цвета сегодня чаще всего можно увидеть в декоре окон и подоконников.

Вот несколько реализованных идей. Из элементов белого и красного картона получилась нарядная елка.

Еще одна елочка от читателей, которую собрали из сердечек разного размера и цвета.

Снежинки в этом году дети вырезают не только из белой, но и из красной бумаги.

Помимо елок и снежинок белорусы обыгрывают и другие новогодние образы — на окнах можно увидеть белых медведей, оленей, снеговиков, уютные домики, варежки и сугробы.

Говорят, что наклеить бумагу на окно проще всего с помощью обычного мыла, слегка смоченного водой. Отлично работает также раствор с шампунем или средством для мытья посуды. Можно использовать обычное молоко или мучной клейстер.

Если лень возиться, подойдет и обычный скотч. Но чтобы потом очистить окно, придется воспользоваться ацетоном, растворителем или жидкостью для снятия лака.

А те, кому не хочется вырезать и клеить элементы из бумаги, подвешивают к оконной раме красочные гирлянды с елочными шариками.

Также можно декорировать сам подоконник — шишками, елками и нарядными фигурками животных. Поставить свечи и подарочные коробки — это относительно простой способ создать дома нужное настроение.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».