Из тюрьмы освободили экс-следователя Юшкевича

Из тюрьмы освободили экс-следователя Юшкевича2
- 4.12.2020, 18:53
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Ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде.
После следственных действий Евгению Юшкевичу изменили меру пресечения. Бывший следователь сейчас на подписке о невыезде, сообщает «Белсат».
Евгения Юшкевича, бывшего следователя и активиста проекта ByChange, освободили из тюрьмы. После завершения следственных действий активисту изменили меру пресечения на подписку о невыезде.
Юшкевич – бывший следователь, он уволился из Следственного комитета несколько лет назад.
Правозащитники признали его узником совести.
Евгения Юшкевича задержали 25 ноября. Его подозревают в организации или участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Активиста этапировали в СИЗО № 1 на улицу Володарского в Минске.
Ранее знакомые Евгения заметили, что после задержания вновь были восстановлены его мессенджеры и соцсети.