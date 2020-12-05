Секретный доклад Совбеза: в силовых органах процветает пьянство 13 5.12.2020, 14:20

16,302

Силовики деморализованы скорым падением Таракана?

Телеграм-канал «Ник и Майк» разобрался в секретной записке Совбеза, полученной вчера в редакцию канала. В ней содержатся интересные данные о правонарушениях в так называемых правоохранительных органах за первое полугодие 2020 года.

ДТП на личном и служебном транспорте:

231 (200 – было в первом полугодии 2019 года) – по вине сотрудников органов внутренних дел, также гражданского персонала МВД:

32 (44) – в Вооруженных силах;

33 (34) – в КГБ;

21 (31) – в Следственном комитете;

7 (17) – Госпогранкомитет

7 (8) – Таможенный комитет

4 (4) – ГАИ

4 (8) – МЧС

4 (5) – ДФР

Основными причинами ДТП являются «слабое знание отдельными водителями ПДД», а также «личная недисциплинированность и безответственность».

Кроме того, выявлены случаи управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. 34 случая – в МВД, 32 – в ВС, 6 – в Госпорганкомитете, 4 – в МЧС, по 1 – в КГБ, Следственном комитете, ДФР и ГТК.

Также случаи пьянства фиксируются и на рабочих местах. В ВС – 39 военнослужащих и 4 гражданских лица, в МВД – 4 и 10. К административной ответственности привлечено 15 военнослужащих ВС, 6 аттестованных и 10 гражданских работников МВД, 2 и 2 – работника МЧС.

Ну и завершаем нашу «Зону Х» сведениями про уголовные дела, которые с недавних пор на представителей правоохранителей перестали заводить. Всего заведено 121 уголовное дело (было – 217): 46 (110) – в МВД, 46 (84) – в ВС, 11 (4) – в огранах пограничной службы, 9 (7) – в СК, 3 (0) – в прокуратуре, 2 (5) в МЧС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».