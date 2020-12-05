Секретный доклад Совбеза: в силовых органах процветает пьянство

Секретный доклад Совбеза: в силовых органах процветает пьянство13
- 5.12.2020, 14:20
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Силовики деморализованы скорым падением Таракана?
Телеграм-канал «Ник и Майк» разобрался в секретной записке Совбеза, полученной вчера в редакцию канала. В ней содержатся интересные данные о правонарушениях в так называемых правоохранительных органах за первое полугодие 2020 года.
ДТП на личном и служебном транспорте:
231 (200 – было в первом полугодии 2019 года) – по вине сотрудников органов внутренних дел, также гражданского персонала МВД:
32 (44) – в Вооруженных силах;
33 (34) – в КГБ;
21 (31) – в Следственном комитете;
7 (17) – Госпогранкомитет
7 (8) – Таможенный комитет
4 (4) – ГАИ
4 (8) – МЧС
4 (5) – ДФР
Основными причинами ДТП являются «слабое знание отдельными водителями ПДД», а также «личная недисциплинированность и безответственность».
Кроме того, выявлены случаи управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. 34 случая – в МВД, 32 – в ВС, 6 – в Госпорганкомитете, 4 – в МЧС, по 1 – в КГБ, Следственном комитете, ДФР и ГТК.
Также случаи пьянства фиксируются и на рабочих местах. В ВС – 39 военнослужащих и 4 гражданских лица, в МВД – 4 и 10. К административной ответственности привлечено 15 военнослужащих ВС, 6 аттестованных и 10 гражданских работников МВД, 2 и 2 – работника МЧС.
Ну и завершаем нашу «Зону Х» сведениями про уголовные дела, которые с недавних пор на представителей правоохранителей перестали заводить. Всего заведено 121 уголовное дело (было – 217): 46 (110) – в МВД, 46 (84) – в ВС, 11 (4) – в огранах пограничной службы, 9 (7) – в СК, 3 (0) – в прокуратуре, 2 (5) в МЧС.