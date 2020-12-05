«Баста!»: Поддержим Сергея Тихановского

29 мая в Гродно был задержан один из лидеров белорусского протеста Сергей Тихановский.



Он, как и сотни других белорусов, до сих пор находится в тюрьме.



Поддержите Сергея Тихановского письмом!



Адрес: Тюрьма-8, ул. Советская, 22А, г. Жодино, 222163 pic.twitter.com/IbfWEg7agG