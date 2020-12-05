«Баста!»: Поддержим Сергея Тихановского

«Баста!»: Поддержим Сергея Тихановского1
- 5.12.2020, 19:09
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Свободу героям!
29 мая в Гродно был задержан один из лидеров белорусского протеста Сергей Тихановский, пишет Telegram-канал «Баста!»
Он, как и сотни других белорусов, до сих пор находится в тюрьме.
Поддержите Сергея Тихановского письмом!
Адрес: Тюрьма-8, ул. Советская, 22А, г. Жодино, 222163
29 мая в Гродно был задержан один из лидеров белорусского протеста Сергей Тихановский.— charter97.org (@charter_97) December 5, 2020
Он, как и сотни других белорусов, до сих пор находится в тюрьме.
Поддержите Сергея Тихановского письмом!
Адрес: Тюрьма-8, ул. Советская, 22А, г. Жодино, 222163 pic.twitter.com/IbfWEg7agG