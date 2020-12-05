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«Баста!»: Поддержим Сергея Тихановского

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  • 5.12.2020, 19:09
  • 4,242
«Баста!»: Поддержим Сергея Тихановского

Свободу героям!

29 мая в Гродно был задержан один из лидеров белорусского протеста Сергей Тихановский, пишет Telegram-канал «Баста!»

Он, как и сотни других белорусов, до сих пор находится в тюрьме.

Поддержите Сергея Тихановского письмом!

Адрес: Тюрьма-8, ул. Советская, 22А, г. Жодино, 222163

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