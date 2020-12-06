Ученые: Многоэтажный дом будущего будет состоять из грибов, конопли или бамбука 3 6.12.2020, 17:11

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Архитекторы и градостроители работают над экологичными решениями.

"Строительство входит в число отраслей, наносящих наибольший ущерб климату. Архитекторы и градостроители работают над экологичными решениями. Придет ли будущее из теплицы?", - пишет немецкий журнал Der Spiegel (перевод — inopressa.ru).

"Пока неизвестно, как крупные города и мегаполисы будут выглядеть в 2050 году. Большинство людей, вероятно, будут жить в городской среде. Однако 60% зданий, в которых они будут жить и работать, по оценке ООН, пока не существует", - отмечает издание.

"В городах уже сегодня проживает 56% людей, а в 2050 году они составят около 70% человечества. Города и государства, архитекторы и активисты от Копенгагена до Сингапура уже тестируют то, что поможет избежать парниковых газов или будет действовать как противоядие: внутригородские районы с развитой велоинфраструктурой, озелененные фасады многоэтажных зданий, городское сельское хозяйство".

"Мартина Отто является экспертом по городам программы ООН по окружающей среде (UNEP). По ее мнению, в строительстве существует уже "масса решений", не только рациональных, но и представляющих из себя "более выгодные меры для защиты климата". Наряду с решениями, связанными с энергоэффективностью и локальным энергоснабжением крупного города, успешно используемыми, например, в Бруклине, необходимо сокращать и выбросы углерода самими строительными объектами, говорит Отто. Это включает в себя альтернативные методы строительства с ограниченными выбросами и сокращение строительных отходов, а также увеличение срока эксплуатации зданий".

"Однако решения не ограничиваются ставкой на строительство обычных многоэтажных домов из бетона, стали и стекла. Здесь уже есть альтернативы, например, деревянные высотные дома, как офисное здание T3 в Миннеаполисе или озелененные башни Bosco Verticale в Милане, - пишет издание. - (...) Исследователи также работают над необычными - или во всяком случае неожиданными - материалами для строительства жилья в будущем. Так, в Технологическом институте Карлсруэ проводятся эксперименты с нитевидными клетками грибов, мицелием. По словам Дирка Хебеля, архитектора и профессора, производимый из них материал уже достиг приличной прочности. Сначала он был "таким же прочным, как плитка горького шоколада", а сейчас его прочность уже приближается к прочности кирпичей", - говорится в статье.

По словам Хебеля, в будущем в строительстве зданий также будут использоваться конопля и бамбук. "Будет использоваться органическое, но прочное сырье, которое будет разрезаться с помощью 3D-принтеров. Для строительства верхних этажей материал можно будет доставлять при помощи дронов", - передает издание.

"Грибы - это часть более широкой системы, пропагандируемой Хебелем, а именно экономики замкнутого цикла, в которой все использованные материалы подвергаются компостированию или повторному использованию. Но чтобы строительные материалы можно было использовать во второй или третий раз, они не должны быть токсичными и содержать клей или лак. Возможно, эта концепция вырастет в настоящее движение. ЕС уже финансирует проект под названием "Здания как фонд материалов".

"К строительной отрасли принадлежат многие: наряду с обычными фирмами это также инвесторы, потребители, политика. В будущем им придется привыкать к новому заказчику строительных работ - климату", - пишет Der Spiegel.

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