закрыть
8 декабря 2020, вторник, 19:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Украину переехали 40 ИТ-компаний и 2000 фрилансеров из Беларуси

2
  • 8.12.2020, 19:01
В Украину переехали 40 ИТ-компаний и 2000 фрилансеров из Беларуси

Эти данные озвучило украинское Министерство цифровой трансформации.

После августовских президентских выборов в Беларуси в Украину переехали из нашей страны около 40 ИТ-компаний и более 2000 фрилансеров. Эти данные озвучило украинское Министерство цифровой трансформации, сообщает "Радыё Свабода".

Украина реализует специальный проект поддержки белорусских ИТ-специалистов. Он разработан совместно с ИТ-ассоциациями, министерствами экономики и иностранных дел. Пошаговый план, позволяющий айтишникам из Беларуси переехать в Украину, поддерживает лично президент Владимир Зеленский. В октябре он подписал указ "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, которые являются гражданами Республики Беларуси". Официальный Минск отреагировал на это нервно: документ был назван недружественным и дискриминационным шагом, украинский посол получил ноту МИДа нашей страны.

Для белорусов создали сайт с информацией о необходимых для переезда документах, организована даже горячая линия. Белорусских специалистов заманивают в Украину упрощённой системой налогообложения, возможностью работать даже без разрешения на временное или постоянное жительство.

Как известно, айтишники уезжают из Беларуси по политическим причинам — и не только в Украину, но и в Польшу, Литву, Латвию и другие страны. Летом-осенью они активно участвовали в акциях протеста, многие побывали за решеткой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки
Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки Валерий Карбалевич
Потому что партизаны
Потому что партизаны Владимир Халип
Санкции должны быть сильными и чувствительными
Санкции должны быть сильными и чувствительными Татьяна Новикова
Этапы белорусской революции: добиться освобождения лидеров
Этапы белорусской революции: добиться освобождения лидеров Григорий Меламедов