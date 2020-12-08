В Украину переехали 40 ИТ-компаний и 2000 фрилансеров из Беларуси 2 8.12.2020, 19:01

Эти данные озвучило украинское Министерство цифровой трансформации.

После августовских президентских выборов в Беларуси в Украину переехали из нашей страны около 40 ИТ-компаний и более 2000 фрилансеров. Эти данные озвучило украинское Министерство цифровой трансформации, сообщает "Радыё Свабода".

Украина реализует специальный проект поддержки белорусских ИТ-специалистов. Он разработан совместно с ИТ-ассоциациями, министерствами экономики и иностранных дел. Пошаговый план, позволяющий айтишникам из Беларуси переехать в Украину, поддерживает лично президент Владимир Зеленский. В октябре он подписал указ "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, которые являются гражданами Республики Беларуси". Официальный Минск отреагировал на это нервно: документ был назван недружественным и дискриминационным шагом, украинский посол получил ноту МИДа нашей страны.

Для белорусов создали сайт с информацией о необходимых для переезда документах, организована даже горячая линия. Белорусских специалистов заманивают в Украину упрощённой системой налогообложения, возможностью работать даже без разрешения на временное или постоянное жительство.

Как известно, айтишники уезжают из Беларуси по политическим причинам — и не только в Украину, но и в Польшу, Литву, Латвию и другие страны. Летом-осенью они активно участвовали в акциях протеста, многие побывали за решеткой.

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