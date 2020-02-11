Захаров назвал виновных в проблемах хоккейной сборной Беларуси 11 11.02.2020, 19:03

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Михаил Захаров

Список внушительный.

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров уже давно известен тем, что еще задолго до важных турниров начинает называть факторы, мешающие его команде показать достойный результат. Успех от этого потом кажется героическим, а неудача — объяснимой.

Верен себе Михал Михалыч и сейчас (ведь нам скоро предстоит ЧМ и квалификация на Олимпиаду). С момента его назначения прошло всего полгода, но список виновных в неважном состоянии сборной уже очень внушительный, пишет tut.by.

Хоккейные школы

Не секрет, что основные проблемы белорусского хоккея — в качестве подготовки молодых игроков. Правда, Михаил Захаров конкретизировал проблему: плохо работают в регионах, а вот школу «Динамо» и особенно «Юность» критиковать особо не за что.

Правда, если посмотреть на лучших молодых игроков Беларуси, то окажется, что «Юность» ничем особым не выделяется: Алексей Протас, Иван Дроздов, Дмитрий Буйницкий и Сергей Сапего — из Витебска, Евгений Оксентюк и Максим Сушко — из Бреста, Владимир Алистров, Илья Казьянин и Иван Соловьев — из Могилева, Игорь Мартынов — из Гомеля, Андрей Белевич — из Гродно.

Дмитрия Дерябина и Владислава Колячонка подготовили ко взрослому хоккею в минском «Динамо», Егора Шаранговича — в СДЮШОР. Пожалуй, самые заметные воспитанники «Юности» в последние годы — Владислав Барковский, Павел Воробей и Владислав Еременко. Как видим, говорить о доминировании какой-то одной школы не приходится.

«Должны же играть не только хоккеисты из „Юности“, „Динамо“ и Новополоцка, а из Витебска, из Бреста — из всех областей».

«Нужно нам крепко думать над положением в школах. Двумя мы ничего не добьемся».

«У нас с Латвией одинаковая ситуация: у них две с половиной живые школы, у нас — тоже».

«Работает только одна школа — вот и все. „Юность“ работает».

Минское «Динамо»

После назначения на должность главного тренера Михаил Захаров стал реже критиковать «зубров», но иногда достаемся и им. В частности, ММЗ не нравилось, что команда, подписывая легионеров, не думает об их предстоящей натурализации, как это делают казахи.

Хотя почему бы в пример не приводить куда более успешную сборную Латвии, которая вообще никогда не использовала иностранцев в национальной команде? Тем более что заполненный наполовину натурализованными игроками Казахстан провалил олимпийскую квалификацию, проиграв дома Польше.

Впрочем, Михаила Михайловича все-таки послушали. Франсису Паре и Шейну Принсу намерены дать паспорта. Крайне подозрительно выглядят и двухлетние контракты незаигранных за Канаду Джо Морроу и Дэнни Тэйлора.

Еще один повод для критики — качество подготовки хоккеистов. Так, главный тренер сборной пожурил клуб за то, что ни один игрок команды не смог забросить на чемпионате мира — 2018. Хотя все мы хорошо помним голы Олега Евенко и Евгения Лисовца.

«Если сравнивать структуру минского „Динамо“ с казахами, она отличается. Мы прекрасно видим, общаемся с нашими тренерами, которые там работают. Прежде чем взять игрока, они думают о сборной. Правильно делают. Сборная у них будет очень хорошего уровня. Вы сами это увидите. И команда хорошо играет».

«На предыдущем чемпионате мира хоккеисты минского „Динамо“ не забросили ни одной шайбы. Забивали только ребята из белорусского чемпионата и приезжие».

«О чем можно говорить, если в десятке худших игроков КХЛ по показателю полезности пятеро игроков минского „Динамо“. Вопросов больше, чем ответов. Чтобы о чем-то можно было говорить, нужно забрасывать хотя бы шайб десять за сезон. И показатель полезности у того же Еременко должен быть не „-20“, а хотя бы „+5“. Вот и весь сказ».

Гродненский «Неман»

Не забывает Михаил Михайлович и про главного соперника «Юности» в чемпионате Беларуси. Иногда кажется, что критикует он их по инерции, так как претензии к качеству работы школы очень спорные.

На ведущих ролях в клубе сразу восемь своих воспитанников. Добавьте к ним и других кандидатов в сборную: Евгения Лисовца, Александра Павловича, Андрея Белевича, Артура Гавруса, Сергея Боголейшу, Вячеслава Грецкого и Никиту Феоктистова.

«„Неман“ семь раз стал чемпионом Беларуси. На сегодняшний день у них три хоккеиста из своей школы. Плюс Лисовец, Гаврус, Амброжейчик, Павлович — семь игроков. В молодежной и юношеской сборной ни одного. А по-хорошему, как у нас и в Новополоцке, должно быть 50 процентов своих хоккеистов. Пока не результат, а финансы».

«Ну и на льду надо покрепче стоять — это я в первую очередь говорю хоккеистам „Немана“. Возможно, где-то не привыкли наши ребята к плотной борьбе. И подобные моменты в очередной раз говорят о слабом уровне белорусского чемпионата».

«Минск-Арена» и «Чижовка-Арена»

Еще в бытность тренером Михаил Михайлович критиковал качество льда «Минск-Арены». Теперь же досталось всему комплексу в целом. Условия на одной из крупнейших арен Европы оказались недостаточно хороши для подготовки сборной Беларуси.

Не пожалел тренер национальной команды и вторую столичную площадку — «Чижовка-Арену».

Про «Минск-Арену»: «Там нет никаких условий для сборной. Ни раздевалок, ни нормального льда. Тренировочная площадка — это значит рядом фигуристы, конькобежцы, шорт-трек и еще бог знает кто. Свистят со всех сторон».

Про «Чижовка-Арену»: «И здесь отношение не такое, какое заслуживает сборная: лед безобразный, свет не включают, раздевалка ниже критики».

Предыдущие руководители федерации

Геннадию Савилову часто прилетало от Михаила Михайловича в прошлом сезоне. После назначения на пост главного тренера сборной Захаров активно переключился на предшественников нынешнего босса ФХБ.

Игорь Рачковский раскритикован за неэффективное использование средств, Семен Шапиро — за несоответствующее отношение к формированию тренерского штаба сборной.

«У администраторов даже станков нормальных нет. Что-то у „Юности“ берем, что-то у „Динамо“. Я удивлен, что на складе ничего нет, хотя при Рачковском деньги в федерации были большие. У пресс-атташе даже фотоаппарата нормального нет».

«Вообще не могу понять, как мы с Пушковым попали в тренерский штаб на ЧМ-2018. Наверное, по закону даже не имели права ехать. У нас не было ни контрактов, ни договоров — поехали как волонтеры. Это была удивительная ситуация при Семене Борисовиче Шапиро. Ни тренеры, ни обслуживающий персонал не подписали контракты — все были волонтерами. Соответствующий результат».

Министерство спорта

Даже таких высокопоставленных чиновников, как министр спорта Сергей Ковальчук, Михаил Захаров не щадит. На товарищеский турнир в Словакии, который необходим для просмотра кандидатов в сборную, непременно нужно было организовать чартер.

В Министерстве спорта вопрос не решили, что разрушило планы главного тренера, а также стало, по мнению Захарова, причиной поражения от словаков.

«Изначально команда должна была лететь в Попрад чартером. Но на днях Министерство спорта в лице министра нам в этом отказало. В итоге полетим с двумя пересадками плюс автобусом, будем на месте только в час ночи. Это издевательство над сборной».

«Если бы условия были немного другими, я уверен, что словаков мы бы обыграли. Да и перед россиянами совсем другое восстановление было бы — и с ними побились бы».

Составители календаря Экстралиги

К сожалению, не помогли национальной сборной и представители оргкомитета чемпионата Беларуси, которые составили крайне неудачный календарь.

«Календарь не должен быть таким. По моему мнению, нужно сделать так, чтобы матчи перед кэмпом сборной заканчивались в субботу-воскресенье. Чтобы было два дня на тренировки.

Игры можно проводить, но без участия хоккеистов сборной».

Доброжелатели

В интервью hockey.by он подвел итоги недавнего турнира в Словакии, на котором наша команда уступила хозяевам (3:4) и резерву сборной России (0:1). Одной из проблем была долгая по времени дорога, в которой были виноваты «доброжелатели». О них мы пока можем только догадываться. Но в ближайшее время покровы будут сорваны.

«Есть у нас доброжелатели, которые поставили нас в такие рамки. Фамилию называть не хочу. Но скоро назову, не переживайте».