Биткоин ставит новые рекорды года 1 12.02.2020, 13:01

Самая популярная криптовалюта продолжает дорожать.

Биткоин, который в прошлом году вел себя почти непредсказуемым образом, в нынешнем продолжил эту тактику. В настоящее время он торгуется по цене около $10,3 тыс., хотя в декабре курс варьировался в пределах от $7 до $8 тыс., и продолжает взбираться вверх. Традиционно случаются проседания, однако пока динамика указывает на дальнейший рост, пишет onliner.by.

Курс биткоина достиг пятимесячного максимума, а эксперты называют различные причины, которые могли повлиять на рост курса популярной криптовалюты. К ним относят повышение популярности криптовалют, халвинг (двукратное уменьшение вознаграждения за добавление нового блока в блокчейн), нестабильность в мировой политике и, конечно, коронавирус.

Вслед за биткоином традиционно подросли и альтернативные криптовалюты. Эксперты считают, что в случае, если биткоин закрепится на уровне выше $10 тыс. за единицу, уверенность в нем возрастет.