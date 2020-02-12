«Белнефтехим» предложил российским компаниям ввозить нефть для своих АЗС 12 12.02.2020, 20:12

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В Беларуси действуют сети компаний «Лукойл», «Газпром нефть», «Роснефть», «Татнефть».

Концерн "Белнефтехим" предложил российским нефтяным компаниям поставлять нефть на белорусские НПЗ по "давальческой схеме". Однако ответа на это белорусская сторона не получила. Об этом “Еврорадио” сообщил пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Периодически проявляется какая-то нервозность со стороны российских дочерних компаний. Их боязнь, что им не хватит топлива, сопровождается разнообразными мероприятиями. "Лукойл" вводил лимиты, потом отменил — и ничего не высохло. Теперь вот "Газпром нефть" демонстрирует единичную попытку поставки топлива из Европы, причём в размере суточной нормы. Раньше мы этим компаниям предлагали: если чувствуете беспокойство, то можно воспользоваться схемой давальческой переработки. Они поставляют нефть, мы перерабатываем и поставляем на их АЗС топливо. Пока встречных ходов не было", — рассказал пресс-секретарь "Белнефтехима".

Он заверил, что отгрузки с нефтеперерабатывающих заводов идут на все АЗС.

В Беларуси действуют сети компаний "Лукойл", "Газпром нефть", "Роснефть", "Татнефть".

Проблемы с топливом у российских заправок начались на фоне того, что Россия с нового года отказалась поставлять нефть в Беларусь. В начале февраля заправки "Лукойла" в Брестской области вводили ограничение на продажу топлива. Но после того как "Белнефтехим" назвал эти действия провокацией, ограничения были сняты.

11 февраля на Reuters появились сведения, будто российские сети АЗС в Беларуси могут начать закупку топлива в соседних странах.