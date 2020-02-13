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Лукашенко решил поменять свой «герб»

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  • 13.02.2020, 8:10
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Лукашенко решил поменять свой «герб»
Фото: svaboda.org

Над изменениями работал геральдический совет при правителе.

Власти задумали изменить «государственный герб». Чтобы сделать его «более современным», добавят золотого цвета, а звезду сделают «менее милитаристской».

Проект закона разработали в Министерстве юстиции, сообщает svaboda.org. Изменения там назвали «техническими». Над ними работал геральдический совет при Лукашенко.

В верхней части герба подкорректировано изображение звезды: она представлена в плоскостном варианте с контурной обводкой, края лучей теперь имеют незначительный наклон. Это сделано для того, чтобы изображение «герба» стало более объемным.

Также уточнено изображение стилизованного контура территории государства, изображения цветов клевера и льна. Более четким будет художественное решение ленты с надписью «Республика Беларусь».

«Именно от граждан звучало предложение изменить грани звезды, так как в предыдущем варианте грани очень четкие, и был какой-то милитаристский характер, как у военной звезды. Так вот от этого отошли, звезда стала более объемной. И тоже многим не нравились линии меридианов, поэтому они стали светлее», — сказали в пресс-службе.

Конкретные сроки замены старого герба на обновленный пока не определены.

Напомним, что нынешний вариант официального герба был принят на так называемом «референдуме» 14 мая 1995 года, который юридически был незаконным.


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