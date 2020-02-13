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Грузинская оппозиция предупредила о протестах в случае визита Лаврова в Тбилиси

  • 13.02.2020, 18:54
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Грузинская оппозиция предупредила о протестах в случае визита Лаврова в Тбилиси

Оппозиционеры заявили, что в результате этой акции правительству Грузии придется улетать в Москву на самолете Лаврова.

Лидер оппозиционной фракции партии «Единое национальное движение» в парламенте Грузии Роман Гоциридзе заявил о недопустимости приезда в Тбилиси главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом сообщает «Интерфакс».

В случае визита российского министра грузинская оппозиция проведет масштабную акцию протеста, предупредил Гоциридзе. Он пообещал, что в результате этой акции правительству Грузии придется улетать в Москву на самолете Лаврова.

Также политик заявил, что оппозиция будет считать визит «целенаправленной провокацией Москвы», если в составе российской делегации будут лица, нарушившие закон Грузии об оккупации.


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