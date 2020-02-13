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Зеленский анонсировал строительство городка для переселенцев из Крыма

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  • 13.02.2020, 20:22
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Зеленский анонсировал строительство городка для переселенцев из Крыма

Городок планируют начать строить уже в этом году.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Херсонской области планируют построить городок для переселенцев из оккупированного Крыма.

Об этом глава государства заявил во время разговора с представителями президента в АР Крым, сообщает «Новое время» со ссылкой на Офис президента Украины.

«Мы хотим построить такой городок. В этом году мы должны начать это делать.

По словам президента, со стороны его представителей в Крыму «нужны коммуникация и контроль».

Кроме того, Зеленский заявил, что на КПВВ Чонгар на административной границе с оккупированным Крымом будет создан специальный хаб с развитой инфраструктурой для комфортного пересечения украинского КПВВ, построено качественные дороги и обеспечено транспортное сообщение.

«Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь — „город-сад“. Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома», — сказал он.


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