Зеленский анонсировал строительство городка для переселенцев из Крыма 6 13.02.2020, 20:22

2,798

Городок планируют начать строить уже в этом году.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Херсонской области планируют построить городок для переселенцев из оккупированного Крыма.

Об этом глава государства заявил во время разговора с представителями президента в АР Крым, сообщает «Новое время» со ссылкой на Офис президента Украины.

«Мы хотим построить такой городок. В этом году мы должны начать это делать.

По словам президента, со стороны его представителей в Крыму «нужны коммуникация и контроль».

Кроме того, Зеленский заявил, что на КПВВ Чонгар на административной границе с оккупированным Крымом будет создан специальный хаб с развитой инфраструктурой для комфортного пересечения украинского КПВВ, построено качественные дороги и обеспечено транспортное сообщение.

«Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь — „город-сад“. Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома», — сказал он.