Как возник герб «Погоня» 13.02.2020, 22:42

История белорусской национальной символики уходит корнями в долетописные времена.

Со времени принятия христианства языческие божества в сознании литвинов-белорусов постепенно заменялись христианскими святыми и уже спустя несколько сот лет после принятия крещения приход весны наши предки связывали с днем Святого Георгия (по-белорусски – Юр’я), который «пришел» на смену Яриле. Этому в немалой степени способствовали как схожесть их имен (Ярила – Гюргий – Юрий), так и «совпадение» дня Святого Юрия с яриловым днем (6 мая – начало весны, первый выгон скота в поле).

Святой Георгий в Западной Европе был небесным покровителем рыцарства, поэтому он стал покровителем как самого князя, так и его войска-дружины, а со временем изображение Святого Георгия становилось гербом князя и его государства. Очевидно, так возникли государственные символы княжества лютичей, а затем – Полоцкого княжества.

С ростом могущества Полоцкого княжества и расширением его границ расширялось и использование этого герба и со временем княжеский герб становился гербом той территории, где «пустил корни» полоцкий княжеский род. Так герб с изображением Святого Георгия-Юрья стал гербом зятя Полоцкого князя Брячиславовича князя Александа Ярославовича, впоследствии получившего прозвище «Невский», Полоцкого князя Наримунта-Глеба (его печатью скреплен договор Полоцка и Риги, заключенный в 1330 г.), Псковского князя Александра «из литовского рода», князя Мстиславльского (1392-1431) и Новогородского (1389-1392 и 1407-1412) Лугвена-Симеона (Семена) Альгердовича и других князей, правивших различными княжествами, существовавшими в тот период на белорусских землях.

Примерно в 70-х гг. XIII в. «полоцкий» Святой Георгий-Юрий стал гербом Новогородских князей, а с 1384 г. – гербом Великих князей (королей) Литвы-Литвании из рода полоцких Изяславичей, в частности – Гедимина (1316-1341), его сына Альгерда (1345-1377), его племянника Витовта (1392-1430), его сына Ягайла (1377-1434), ставшего польским королем Владиславом.

На кривицко-полоцкое происхождение герба с изображением Святого Юрия – небесного защитника Белой Руси и покровителя ее воинства указывают также многие исторические источники. Так в некоторых летописях, в частности в Густынской, сказано: «В лето 6786 (1278) Витен нача княжети над Литвою, измысли себе герб и всему княству Литовскому печать: рыцер збройны на коне з мечем, еже ныне наричут «Погоня».

В этих же летописях находятся свидетельства того, что Витень – представитель полоцкого рода Изяславичей, потомок Великого князя киевского Святого Владимира Крестителя в IX колене. Эти же сведения подтверждают и русские ученые-историки, например А.Лакиер и А.Киркор, которые ссылаются на другие, не дошедшие до нас, исторические источники.

О том, что гербом «Бѣлыя Руси издревле былъ всадникъ бѣлый въ красномъ полѣ саблю имѣющій предъ собою» указывает и российский историк Н.В.Татищев, который далее пишет: «Василій третій Димитріевичь положилъ копіемъ колющаго главу, его внукъ Іоаннъ первый Царь змію колющаго въ знак побѣды надъ Татары, какъ на их деньгахъ видимо. Нѣкоторые мнятъ сей герб княженія Московскаго, но неправо; Московскій бо герб давно былъ левъ съ единорогомъ борющійся» (Татищев В.Н. История Российская. Т.1. Ч.2 М. 1769. С.355-356.).

Неизвестно в какое время за эти гербом закрепилось краткое, как боевой клич, название-девиз «Погоня!». Но, несомненно, название это русинское (старобелорусское). Первое упоминание о нем известно по Привилею Великого князя Ягайлы, изданном на латыни в Вильне 20 февраля 1387 г.: «Quotiescunque etiam hostes et adversarios nostros et ipsius terrae nostrae Lithuanicae fugitivos insequi opportuerit, ad insequutionem huiusmodi, quod роgоniа vulgo dicitur, nоn solum armigeri, verum etiam omnis masculus, cuiuscunque status aut conditionis extiterit, dummodo аrmа bellicosa gestare poterit, proficisci teneatur» («в том же случае, когда придется преследовать врагов, неприятелей наших, которые убегали бы с нашей литовской земли, то для этого рода преследований, которое по народному называется погоней, обязуются отправляться не только рыцари, но и каждый мужчина»).

Таким образом, слово «Pogonia» здесь написано без перевода, так как оно уже было названием или определение, т.е. именем собственном, иначе, если бы имелось ввиду действия «броситься вдогонку» или «погнаться», то был бы перевод на латынь. Однако к этому времени «Погоней» на белорусских землях уже именовался народный обычай, отражавший совместные действия жителей селения или местности с целью настигнуть и отбить у захватчика награбленное добро и полон, который был характерным именно для носителей языка, поэтому и название этого обычая на латыни было написано без перевода.

Также без перевода в ином Привилеи могло было быть написано и название другого местного обычая – «talaka», если бы речь шла о совместных действиях жителей поселения или местности с целью строительства какого-либо значимого объекта: моста, гати, дороги и др.

Об этимологии названия «Погоня» упоминается и в «Хронике Литовской и Жамойской»: «Наримонт мел герб, або клейнот… а то такий: в гербе муж сбройный, на коню белом, в полю червоном, меч голый, якобы кого гонечи держал над головою, и есть оттоля названый «Погоня».

Герб «Погоня» изображался на Государственной хоругви Великого княжества, а также на хоругвях его воеводств и поветов, был основой для многих территориальных и родовых гербов.

Жамойтская земля имела свой герб – медведя, стоящего на задних лапах. Он изображен в гербовнике 1578 г., на монетах Великого княжества, о нем писал Мицкевич в «Пане Тадеуше», говоря о восстании против русских оккупационных властей: «Пусть здесь, услышав клич, заржет «Пагоня», взревет «Медведь» на Жмуди…».

Окончательно юридически название «Погоня» и порядок использования герба всеми этническими белорусскими землями было закреплено Статутом (Конституцией) Великого княжества 1566 г. (раздел 4, статья 10) и подтверждено Статутом 1588 г. (раздел 4, статья 12): «Теж мы господар даем под гербом того панства нашего Великого Князства Литовского, Погонею, печать до кождого повету».

В различные периоды истории, во времена правления разных Великих князей, «Погоня» имела свои различные особенности: на печати Гедимина всадник вместо меча вооружен копьем; на печатях Ягайло, которые датируются 1388 г., на щите всадника – шестиконечный крест, нижняя перекладина которого длиннее за верхнюю; на печатях Витовта на щите всадника изображены «Столбы» – родовой знак Гедиминовичей.

Во время правления Ягайловичей вместо «Столбов» на щите «Погони» вновь появился шестиконечный крест, очевидно, как родовой герб, так как и другие Великие князи и короли Речи Посполитой помещали на государственные гербы Великого княжества и объединенного государства свои родовые гербы.

Таким образом, герб «Погоня» являлся официальным государственным символом Великого Княжества Литовского с конца XIV в. и до окончательной ликвидации этого государства в 1795 г. в результате трех разделов Речи Посполитой.

Однако, несмотря на запрет российскими властями всего национального, в том числе белорусского языка и флага, «Погоня» под этот запрет не попала. Более того, многим городам исторической Беларуси и образованным на ее территории административно-территориальным единицам империи были высочайше пожалованы гербы с «Погоней».

Еще после первого раздела Речи Посполитой часть территории нынешней Беларуси оказалась в составе Российской империи и городам образованного здесь Полоцкого наместничества 21 сентября 1781 г. были высочайше пожалованы гербы с изображением «Погони»: Велижу, Витебску, Городку, Двинску, Дриссе, Люцину, Невелю, Полоцку, Режице, Себежу и Суражу. Причем Полоцку был пожалован особый герб: всадник и конь черные.

В Высочайшем императорском Указе отмечалось, что герб этот древний и пожалован городу в память о доблестном участии полочан в Куликовской битве, а черный цвет изображения дан в память о той самостоятельности, которую имело княжество Полоцкое в составе Великого Княжества Литовского, Русского и Самогитского и о той его роли в истории восточных славян, так как черный цвет в средние века был символом свободы и независимости.

Подобные гербы 16 августа 1781 г. получили города Могилевского наместничества: Могилев и Чериков. Затем, 22 января 1796 г. – Слуцк (Минское наместничество), 11 июля 1802 г. – Гродненская губерния, 6 апреля 1845 г. – Вильня и Речица (Минская губерния) 9 сентября 1852 г. – Лепель (Витебская губерния), 8 декабря 1856 г. – Витебская губерния, а 5 июля 1878 г. – Виленская губерния.

Также «Погоня» была помещена и на государственный герб Российской империи, утвержденный 3 ноября 1882 г. Над мантией этого герба располагались полукругом шесть щитов с гербами древних земель. Один из них – «Щит соединенных гербов Княжеств и Областей Бело-Русских и Литовских: четверочастный, с оконечностью и малым щитом на середине.

В сем малом червленом щите герб Великого Княжества Литовского: на серебряном коне, покрытом червленым трехконечным, с золотою каймою, ковром, всадник (pogoń) серебряный, в вооружении, с подъятым мечом и со щитом, на коем червленый осьмиконечный крест. В первой части щита – герб Белостокский: щит пересеченный; в верхней червленой части – серебряный орел; в нижней золотой части – лазоревый вооруженный всадник с подъятым мечом и серебряным щитом, на коем червленый осьмиконечный крест; конь черный, покрытый червленым трехконечным, с золотой каймой, ковром. Во второй золотой части – герб Самогитский: черный, стоящий на задних лапах, медведь, с червлеными глазами и языком.

В третьей серебряной части – герб Полотский: на черном коне, с серебряною и червленою сбруею, всадник (pogoń) в черном вооружении, с поднятою саблею; рукоять золотая, тарч червленый, с серебряным осьмиконечным крестом. В четвертой червленой части – герб Витебский: серебряный всадник в вооружении, с поднятым мечом и круглым тарчем; седло на серебряном коне червленое, покрытое трехконечным золотым, с лазоревой каймой, ковром. В серебряной оконечности – герб Мстиславский: красный волк, голова влево».

В целом, эти гербы соответствовали исторической «Погони», однако российские геральдисты заменили шестиконечный крест (униатский) на восьмиконечный (православный). Кроме того, герб Мстиславской земли, несомненно, был придуман чиновниками Департамента герольдии.

Использовался герб «Погоня» и во время восстаний, вспыхивавших неоднократно на белорусских землях, в период их нахождения в составе Российской империи. В частности, во время восстания 1863-1864 гг. революционные манифесты и приказы повстанческого правительства были скреплены соответствующей печатью.

Так, хорошо известное воззвание К.Калиновского – «Письмо к мужикам земли польской», написанное на белорусском языке и подписанное «Яська-госпадарь из-под Вильни», имело круглую печать с надписью по кругу «Типография национального правительства» на польском языке и увенчанный короной трехчастный щит в центре. В первой части щита – польский орел, во второй – «Погоня» Великого княжества, в третьей, вклиненной снизу – Святой Архистратиг Михаил – герб Киевской земли.

Таким образом, на этой печати – герб нового государства, которое должно было образоваться на территории современных Польши, Беларуси и части Украины.

Этот герб изображался на флагах и знаменах повстанцев, но чаще на знаменах было изображение только «Погони» и польского орла.

Но восстание было подавлено и национальные символы белорусов оказались надолго под запретом.

Леонид Спаткай, istpravda.ru