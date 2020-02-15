Число жертв коронавируса в Китае превысило 1,5 тысячи 4 15.02.2020, 8:00

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Только за минувшие сутки умерло 143 человека.

В Китае за минувшие сутки от осложнений, вызванных новым коронавирусом COVID-19, умерло 143 человека, общее число погибших составило 1523, пишет «Новое время».

Как сообщила пресс-служба Госкомитета здравоохранения КНР, число подтвержденных случаев заражения достигло 66 492 человек.

Как уточняется, за истекшие сутки 14 февраля число заразившихся увеличилось по стране на 2641 человека.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 56 873 человека, состояние более 11 тысяч больных оценивается как тяжелое.

В то же время более 8 тысяч человек выздоровели и выписаны из медучреждений.