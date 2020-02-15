Социологи узнали, сколько украинцев готовы поддержать Зеленского на выборах 15.02.2020, 10:39

Как распределились электоральные симпатии украинцев?

Центр социальных и маркетинговых исследований – Socis – в феврале провел исследование и выяснил, что если бы в Украине выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то большинство из опрошенных проголосовали бы за действующего главу государства – лидера партии "Слуга народа" Владимира Зеленского, пишет "Главред".

За Зеленского на президентских выборах отдали бы свой голос более 38% опрошенных, его ближайший соперник – экс-президент, нардеп и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, свидетельствуют результаты исследования Socis.

Согласно исследованию, на третьем месте расположился лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко (9,3%), четвертое место заняла лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (7,5%), а на пятом месте оказался лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (3,9%).