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Макей о российской нефти: Никакой компенсации нет

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  • 15.02.2020, 11:43
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Макей о российской нефти: Никакой компенсации нет
ВЛАДИМИР МАКЕЙ
ФОТО: ИТАР-ТАСС

Инцидент с грязной нефтью не исчерпан.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей в российским «Известиям» отметил, что Беларусь не получила компенсации за грязную нефть из России.

— Никакой компенсации нет, переговоры ведутся, причем с таким огромным трудом. Мы со своей стороны надеемся, что рано или поздно — желательно, чтобы это произошло как можно скорее, — вся эта история благополучно завершится. К сожалению, пока инцидент не исчерпан.


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