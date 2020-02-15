Откуда в Москве появилась радиация? Михаил Кацевич

15.02.2020, 12:22

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Фото: АР

Не впервые российские власти скрывают, что жителям что-то угрожает.

Случайно выяснилось, что новую московскую транспортную магистраль строят на полигоне радиоактивных отходов. Не впервые российские власти скрывают, что жителям что-то угрожает.

Превышение радиационного фона в 60 раз обнаружили в Москве счетчики компании «Радон», подведомственной госкорпорации «Росатом». Замеры проводились 6 раз в течение двух дней (с 9 февраля).

О ситуации было проинформировано МЧС. Однако передвижная лаборатория министерства увеличения фона не нашла. О том, что причин для беспокойства нет, заявила и московская мэрия. Столичные власти на всякий случай поставили в районе строительства трассы свой дозиметр и заявили, что там нет радиации.

Как правило, российские власти реагируют в таких ситуациях по одной схеме. Сначала в ход идут отрицание и попытки скрыть, что жителям угрожает опасность. Затем постепенно просачивается информация о том, что все-таки произошла какая-то халатность, но власть, конечно, контролирует ситуацию. Эта схема повторяется в разной степени со времен Чернобыльской катастрофы до экологических катастроф в современной России.

Между тем российские города крайне уязвимы для экологических и технологических катастроф. Из-за стареющей инфраструктуры, многолетней небрежности и все еще используемых, постсоветских, опасных технологий, а также отсутствия доступа (из-за санкций) к новым, они будут все сильнее под угрозой. Это касается как расположенных в провинции запущенных промышленных центров, так и самой столицы. Как показал случайно обнаруженное увеличение радиационного фона, Москва спит на тикающей, «грязной» атомной бомбе.

Запутались в показаниях

На самом деле эта ситуация вышла на явь не случайно. В конце января на страницах сайта Московской мэрии появилось сообщение БИЮСергея СобянинаБ/иЮ, мэра столицы:

«Строительство трассы в сложившемся городе никогда не проходит гладко. Но в случае с ЮВХ [Юго-Восточная хорда – прим.] мы столкнулись с уникальной, из ряда вон выходящей проблемой – радиоактивными отходами, которые в 50-60-е годы Московский завод полиметаллов складировал на своем заднем дворе».

Как выяснилось, в ходе строительства трассы бульдозеры и экскаваторы раскопали старый полигон радиоактивных материалов с советских заводов, занимающихся переработкой драгоценных металлов, где были захоронены радиоактивные отходы урановых и ториевых руд. Сейчас, во время строительства скоростной трассы, в воздух поднимается пыль с раскопанной земли.

Дозиметры «Радона» обнаружили излучение на уровне 18 микрозивертов – 1800 микрорентген в час. Это очень высокая доза.

Осенью прошлого года об угрозе сообщил российский Greenpeace. Но, как и другие экологические организации, он рассматривается российскими властями как враг.

Когда об увеличении радиации писали некоторые независимые СМИ, московская мэрия называла эту информацию фейками.

Блуждающий мусор

В 2018 году в столице Северной Осетии Владикавказе произошел пожар на металлургическом заводе «Электроцинк». Над городом плыли облака черного ядовитого дыма. Жители впали в панику: надевали маски, убегали из города, запирались в домах. В официальных сообщениях МЧС говорилось, что ничего опасного не происходит, а уровень токсичных веществ в воздухе соответствует нормам.

Тем временем люди на улицах задыхались от едкого дыма. В осетинской столице начались демонстрации. Местные жители требовали закрыть ядовитые заводы. Манифестации быстро переросли в антикремлевские. Появились лозунги, критикующие Владимира Путина.

Такова цена монополии власти. Когда с природой происходит что-то плохое, случается экологическая катастрофа, жители быстро приходят к выводу, что виноват тот, кто несет ответственность за все в стране. Так было и во время скандала о свалках под Москвой.

Столица ежегодно производит миллионы тонн мусора (на 2020 год запланировано образование 8,1 млн тонн твердых коммунальных отходов в Москве), которые свозятся на десяток окружающих город свалок. Недалеко от подмосковных городов. Именно там в 2017 и 2018 годах вспыхнули протесты. Люди устали от токсичных паров над их жилищами. Власти, как обычно, применили к ним смесь уступок, угроз и репрессий. «Мусорные бунты» удалось подавить. Подключиться к разрешению конфликта пришлось и самому Путину.

Президент пообещал, что мусор будет вывозиться в отдаленные регионы России. Обещание не было выполнено. В прошлом году очередные протесты вспыхнули в Архангельской области, куда власти решили вывозить столичные отходы.

Во время пожаров в тайге и на торфяниках власти также довольно долго преуменьшали проблему. Появлялась, например, информация о том, что лес должен гореть и это нормальное явление. Только после появления снимков сибирской тайги из космоса, показывающих масштабы катаклизма, власти решили бросить на тушение пожаров большие силы.

В случае строительства московской хорды столичные власти должны были прекрасно знать о расположенном в том районе полигоне радиоактивных отходов. Угрозу проигнорировали. Только после обнародования ситуации Сергей Собянин пообещал выкопать и вывезти зараженную почву. Куда? Возможно, и об этом станет случайно известно когда-нибудь.

Михаил Кацевич, «Белсат»