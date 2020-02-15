В Китае на карантин поместили банкноты 5 15.02.2020, 15:47

2,556

Деньги отправили на дезинфекцию.

Народный банк Китая выпустил на рынок около 600 миллиардов юаней новыми банкнотами. Банк пошел на этот шаг в связи с распространением коронавируса. Использованные купюры отправят на дезинфекцию, а потом поместят на карантин на срок от 7 до 14 дней, сообщил замглавы китайского Народного банка Фань Ифэй, пишет korrespondent.net со ссылкой на Daily Mail.

"После начала вспышки заболевания мы стали уделять особое внимание безопасности и здоровью населения при использовании наличных денежных средств, а также приняли ряд мер", - заявил Фань Ифэй.

Он добавил, что в город Ухань, откуда началось распространение нового коронавируса, были направлены 4 миллиарда юаней в новых банкнотах.

Также Ифэй отметил, что было приостановлено движение наличности между провинциями, а также внутри провинций с наиболее тяжелой эпидемической ситуацией. Это должно снизить риск распространения заражения.

"Процесс выдачи наличных средств происходит с соблюдением мер контроля и гигиены... Выдача средств должна по максимуму производиться именно новыми банкнотами", - заявил представитель банка.

В регионах, где зарегистрировано больше всего заразившихся, банкноты пройдут ультрафиолетовую или высокотемпературную дезинфекцию и будут храниться в банке две недели. Только после этого их снова вернут в обращение.

Фань Ифэй подчеркнул, что купюры, которые поступают из медучреждений и рынков, должны подвергаться специальной обработке и храниться изолированно. После того, как их дезинфицируют, они останутся в Народном банке, выдавать их не планируют.