В Беларусь с Запада пришло тепло 16.02.2020, 11:48

Какой будет температура воздуха в Минске и областях?

В воскресенье территория страны будет находиться под влиянием теплой неустойчивой воздушной массы, поступающей из Западной Европы, сообщают naviny.by.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Осадки (дождь) ожидаются лишь в северо-западных районах.

Ветер юго-западный умеренный до порывистого, местами по северной половине страны — сильный порывистый. Температура воздуха в регионах:

Брест +7..+9°C;

Витебск +2..+4°C;

Гомель +3..+5°C;

Гродно +6..+8°C;

Могилев +2..+4°C;

Минск +3..+5°C.