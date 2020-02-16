В Беларусь с Запада пришло тепло
- 16.02.2020, 11:48
Какой будет температура воздуха в Минске и областях?
В воскресенье территория страны будет находиться под влиянием теплой неустойчивой воздушной массы, поступающей из Западной Европы, сообщают naviny.by.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Осадки (дождь) ожидаются лишь в северо-западных районах.
Ветер юго-западный умеренный до порывистого, местами по северной половине страны — сильный порывистый. Температура воздуха в регионах:
Брест +7..+9°C;
Витебск +2..+4°C;
Гомель +3..+5°C;
Гродно +6..+8°C;
Могилев +2..+4°C;
Минск +3..+5°C.