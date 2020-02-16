Названы самые популярные видео YouTube за 15 лет 16.02.2020, 17:11

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Одно из самых популярных видео удерживало свой рекорд пять лет.

В сети появились видеоролики, которые за последние 15 лет набрали больше всего просмотров. Подборку опубликовало издание Newsweek по случаю 15-летия видеоплатформы, пишет korrespondent.net.

Так, в 2005 году самым популярным видео у пользователей была запись тренировки футболиста сборной Бразилии Роналдиньо.

Через год лидером по просмотрам стал клип исполнителя Джадсона Лайпли - The Evolution of Dance. Этот ролик в рекордсменах пробыл почти два года.

В 2008 году пользователи засмотрели "до дыр" клип Girlfriend канадской певицы Аврил Лавин.

Через год ролик уступил место семейному видео из Британии. Пользователи были в восторге от того, как маленький мальчик кусает своего брата за палец.

В 2019 году пальма первенства оказалась у Леди Гага с ее Bad Romance. Однако ролик певицы "сдулся" после того, как Джастин Бибер выпустил Baby. С этой композицией канадский поп-R&B-певец продержался в лидерах два года.

В 2012 году в рекордсмены выбился певец Psy с зажигательным треком Gangnam Style. Этот рекорд никто не мог побить целых пять лет.

В 2017 году на пьедестале почета оказались Луис Фонси и Дэдди Янки с клипом Despacito. Видео набрало невероятное количество просмотров – более шести миллиардов.