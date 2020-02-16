Польские ИП: Белорусы тележками закупают стиральный порошок, туалетную бумагу и кофе 1 16.02.2020, 19:06

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Фото: vgr.by

Что происходит на самом популярном рынке Белостока.

На Кавалерийском рынке в Белостоке бывал каждый, кто хоть однажды отправлялся к соседям за покупками. За несколько десятилетий это место стало торговой меккой для белорусов, которые привыкли к отсутствию комфорта, но доступным ценам, пишет «Вечерний Гродно».

И какие бы новые торговые центры ни открывались в польском городе, душа белоруса неизменно рвётся в южную часть Белостока, где время остановилось где-то на стыке миллениумов.

Рынок по-прежнему жив

В 90-х и 2000-х Кавалерийский одевал половину Беларуси. «Продвинутые» с визами ездили в Белосток за турецкими джинсами, кофточками и польской обувью, остальные покупали одежду на гродненских и минских рынках — к нам товары из Польши оптом тащили кто как мог: баулами, вагонами и микроавтобусами. Вспомните, сколько автобусов со всех уголков Беларуси приезжали на Южный в оптовые дни.

Но время изменилось, и сегодня Кавалерийский рынок не такой оживлённый. Кажется, война торговым галереям проиграна. Но «базар» не сдаётся и по-прежнему привлекает приезжих. Организаторы шоп-туров в Белосток включают посещение рынка.

Фото: vgr.by

Фото: vgr.by

Фото: vgr.by

Каждый гродненец на Кавалерийском рынке должен сделать несколько вещей: продать сигареты, обменять доллары на злотые, купить кофе, стиральный порошок и туалетную бумагу и съесть запеканку или кебаб в одном из павильонов с фастфудом.

Фото: vgr.by

Приезжают даже эстонцы

Утро торгового воскресенья, единственного в январе и одного из семи в 2020 году. Парковку возле рынка заняли автомобили с белорусскими номерами — Гродно, Брест, Минск, Минская область. Подъезжают поляки, спрашивают, продаём ли сигареты, и просят хотя бы пару пачек. Получив отрицательный ответ, идут к следующим авто. Журналисты поинтересовались, и оказалось, что за пачку отдают 6–8 злотых (3–4 рубля).

Оживление наблюдается возле павильонов с продуктами и бытовой химией. Белорусы тележками закупают стиральный порошок, туалетную бумагу, моющие средства, кофе, шоколад и конфеты. На сумму от 200 злотых (110 рублей) продавцы выписывают tax free — можно вернуть 46 злотых «ват». К примеру, полкило немецкого кофе стоит 16 злотых (9 рублей), в то время как в других польских магазинах цена в два раза выше.

Фото: vgr.by

Фото: vgr.by

В торговых рядах людей немного. Прицениваются к джинсам, свитерам, курткам, покупают носки и бельё. Женщина, продающая шубы, рассказывает, что работы хватает и оттока белорусов на рынке она не замечает (может, оттого что продаёт дорогие шубы?).

— К нам стали приезжать литовцы, латыши и даже эстонцы. Покупателей у нас достаточно, — говорит продавец.

Не будет белорусов — не будет работы

В павильоне польской обуви не протолкнуться. У двух сестёр нет свободной минуты — достают коробки, ищут нужный размер и упаковывают товар.

— Белорусам сейчас легко визу открыть? — спрашивает одна из продавцов. — Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы ваших приезжало как можно больше, ведь белорусы — наши основные покупатели. Не будет их — останемся без работы!

Фото: vgr.by

Фото: vgr.by

Фото: vgr.by

Цены на обувь начинаются от 80 долларов, могут оформить «ваты» или сделать скидку на такую же сумму. На обувь наши соотечественники денег не жалеют. Говорят, что лучше заплатить больше за качественную польскую, чем покупать китайскую в торговых центрах, пары которой хватит на несколько месяцев, пока не лопнет подошва.

Фото: vgr.by

На Кавалерийском гродненцы покупают семена овощей. Активнее берут огурцы и морковь.

Вообще же весь рынок можно обойти за двадцать минут, так как большая часть павильонов пустует. Сократилось количество точек с ювелирными изделиями — обручальные кольца и серёжки можно посмотреть в двух-трёх местах. Цена на золото стабильная — 36 долларов за грамм.

Фото: vgr.by

Продавцы в один голос говорят, что неторговые воскресенья снижают продажи, но уверены, что соседи привыкнут к этим правилам и будут приезжать по субботам.

Есть ли будущее у Кавалерийского рынка

В этом году рынок ждут перемены. В восточной его части на территории 1,7 гектара построят более 150 помещений для торговли и услуг, сообщает poranny.pl. Возле стадиона появятся два современных многоэтажных зала, где под одной крышей разместится рынок сельскохозяйственной продукции. В строительство управляющая компания инвестирует 12 миллионов злотых.

Вокруг новых торговых центров откроют новые паркинги, появятся зоны отдыха и детские площадки.

Справка

Кавалерийский рынок в Белостоке занимает 90 тысяч кв. м, здесь более 2000 торговых точек, семь бесплатных паркингов на 70 машино-мест. Работает ежедневно с 5:00 до 17:00, кроме неторговых воскресений, которые регулируются законодательством. В эти дни за прилавком разрешается стоять только владельцам точек. Стоимость аренды торгового места в месяц — от 172 злотых за 5 кв. м до 300 злотых за площадь от 12 до 20 кв. м.