США запустили американо-украинскую ракету «Антарес» 7 16.02.2020, 21:06

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Часть ракеты изготовлена в Днепре.

Ракета вывела на орбиту корабль с грузом для МКС. В изготовлении "Антареса" принимали участие специалисты из Днепра, Киева, Запорожья, Харькова и Чернигова.

Пуск состоялся 15 февраля из Центра космических полетов на острове Уоллопс в США. Об этом censor.net.ua сообщает со ссылкой на пресс-службу КБ "Южное".

Ракета-носитель состоит из двух ступеней и космического грузового корабля Cygnus. Основную конструкцию первой ступени PH "Антарес" разработало КБ "Южное", а изготовило ПО "Южный машиностроительный завод им. А.Н. Макарова" в кооперации с предприятиями из Харькова, Киева, Запорожья и Чернигова.

Ракета вывела на орбиту грузовой корабль Cygnus. Он по заказу NASA доставит к МКС почти 4 тонны груза, в том числе мобильную лабораторию SpaceLab для выращивания тканей и клеток и космическую теплицу, в которой будут выращивать редьку.

"Проект "Антарес" — удачный пример кооперации предприятий космической отрасли Украины в международных космических проектах и успешной деятельности на мировом рынке", — отметили в КБ "Южное".