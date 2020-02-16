В Минске прошел кастинг «Мисс Беларусь» 17 16.02.2020, 21:28

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Фото: onliner.by

Журналисты посмотрели, кто на него пришел.

На выходных в Минске проходил кастинг на конкурс «Мисс Беларусь». Десятки девушек модельной внешности старательно пытались пробиться через оценивающие взгляды членов жюри и попасть в число финалисток конкурса. «Онлайнер» побывал на кастинге в Национальной школе красоты и представляет много фотографий.

Фото: onliner.by

За всю историю проведения конкурса (а в 2020 году он пройдет уже в двенадцатый раз) минчанки завоевывали корону лишь дважды. Девушки из региональных и областных городов побеждали девять раз. В лидерах — Гродненская область. Красавицы из этого региона удостаивались главного приза трижды, у представительниц Брестской, Могилевской, Витебской областей — по две победы в конкурсе.

Фото: onliner.by

В конкурсе «Мисс Беларусь» могут принимать участие девушки с хорошими внешними данными, имеющие белорусское гражданство и постоянно проживающие на ее территории (независимо от места учебы, работы); в возрасте от 18 до 24 лет включительно на дату проведения финала; имеющие рост не ниже 174 см; не имеющие на теле татуировок и пирсинга; никогда не состоявшие в браке; не имеющие детей.

Фото: onliner.by

Финал национального конкурса красоты «Мисс Беларусь — 2020» пройдет 15 мая 2020 года в Минске.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by