ЕС продлил эмбарго на поставки оружия в Беларусь 2 17.02.2020, 12:46

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А также санкции по отношению к четырем персонам.

Евросоюз продлил на год эмбарго на поставки оружия в Беларусь и персональные санкции против четырех человек. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС, пишет tut.by.

— Сегодня Совет решил продлить ограничительные меры в отношении Беларуси на один год, до 28 февраля 2021 года. Эти меры включают эмбарго на поставки оружия и оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий, а также включают в себя запрет на замораживание активов и запрет на поездки четырех человек, назначенные в связи с исчезновениями двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста в 1999 году, и в 2000 году, — говорится в решении Совета.

Совет также продлил исключение, разрешающее экспорт биатлонного оборудования, спортивных винтовок и спортивных пистолетов в Беларусь.

Официально эмбарго вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС 18 февраля 2020 года.

Напомним, эмбарго на поставку оружия было введено в 2011 году. 15 февраля 2016 года Евросоюз снял почти все санкции с Беларуси, но сохранил эмбарго на поставки оружия и санкции против четырех человек, которые действуют с 2004 года: Наумова, Шеймана, Сивакова и Павличенко. Их в Брюсселе подозревают в причастности к исчезновению экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко, политика Виктора Гончара, бизнесмена Анатолия Красовского и журналиста Дмитрия Завадского в 1999—2000 годах.

В 2017 году из этого оружейного перечня были исключены биатлонные ружья.