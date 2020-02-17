Белгидромет: На погоду в Беларуси влияет циклон «Дэннис» 17.02.2020, 19:11

Прогноз погоды на ближайшие дни.

В ближайшие сутки погоду еще будет определять заметно ослабевший циклон «Дэннис». Западные ветры принесут на восток влажный теплый океанический воздух, сообщили tut.by в Белгидромете Минприроды.

Во вторник, 18 февраля, в Беларуси ожидается облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по юго-восточной половине, днем на значительной части территории страны пройдут дожди различной интенсивности. Ветер юго-западный порывистый, днем по северо-западной половине местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1…7 °С, максимальная днем от +4 по востоку до +10 °С по юго-западу республики. Такой температурный фон больше соответствует первым числам апреля.

В среду, 19 февраля, влияние циклона будет уже незначительным, в дневные часы ожидается много прояснений и на большей части территории республики осадки прекратятся, только местами по северу страны возможны кратковременные осадки. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −2…+3 °С, максимальная днем +2…8 °С.

В четверг, 20 февраля, под влиянием атмосферного фронта, смещающегося с Балтийского моря, увеличится и уплотнится облачность. На большей части территории республики пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −3…+3 °С, максимальная днем +1…7 °С.

В пятницу, 21 февраля, атмосферное давление подрастет, появится больше прояснений. Ожидается переменная облачность. Ночью в отдельных районах республики кратковременный мокрый снег, днем местами осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −5…+1 °С, максимальная днем +1…6 °С.