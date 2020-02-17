В Штутгарте поставили оперу по произведению Светланы Алексиевич 1 17.02.2020, 23:15

Сцена из оперы

Фото: www.staatsoper-stuttgart.de

В опере использовались монологи из книги белорусской писательницы «Время секонд-хенд».

В Германии Штутгартский оперный театр осуществил неожиданную постановку — оперу "Борис". В ней опера Модеста Мусоргского "Борис Годунов" переплетена с произведением Сергея Невского, который использовал монологи из книги лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич "Время секонд-хенд", передает euroradio.by.

Постановка Невского по произведению белорусской писательницы может выполняться и отдельно. Но в постановке "Борис" сцены из "Времени секонд-хенд" идут между картинами "Бориса Годунова".

Действие прыгает из XVII века в XX и обратно, хотя оригинал Мусоргского никак не затронут. Например, знаменитый прыжок Лжедмитрия в окно таверны оказывается прыжком в воспоминания о минском гетто. И Отрепьев говорит: "Тысячи евреев шли по городу... Мне было стыдно..."