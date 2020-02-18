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Украинские военные отстояли свои позиции на Донбассе

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  • 18.02.2020, 11:55
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Украинские военные отстояли свои позиции на Донбассе
иллюстрационное фото

Ситуация находится под контролем.

В результате боя в районе Золотого погиб один украинский воин. Позиции украинских войск не потеряны.

Об этом сообщает штаб ООС на странице в сети Facebook, сообщает сensor.net.

"Сейчас бой вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный закончился. Среди украинских защитников, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь. У врага один погибший, пять - тяжело раненых. Противник запросил режим тишины. Позиции украинских защитников не потеряны", - говорится в сообщении.

В готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил. Ситуация полностью контролируется.


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