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Вершина айсберга

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  • Игорь Чубайс, kasparov.ru
  • 18.02.2020, 12:15
  • 1,734
Вершина айсберга
Игорь Чубайс

Разрыв между Кремлем и народом в РФ становится все острее.

Независимые интернет-публицисты, рассуждающие о зверских приговорах по делу "Сети", вспоминают сталинский террор 30-х годов... А кремлевские пропагандисты, говоря об изменениях в Конституции, подчеркивают исторический и выдающийся характер предстоящих изменений... Заметная часть общества, озабоченная тем, как свести концы с концами, молча наблюдает за происходящим... Можно ли эти разноплановые сюжеты свести в целостную картину реальности, можно ли прочертить траекторию будущего движения нашей страны? Давайте попробуем…

С точки зрения совсем узкой номенклатурной верхушки успехи, достигнутые в управлении государством, грандиозны: в РФ воссоздана и перевооружена мощная армия, потенциал которой признают обеспокоенные соседи; внутри страны силовики, политическая полиция и нацгвардия контролируют, ограничивают и перенаправляют в нужное русло протестные акции, проникая во все оппозиционные структуры; верхи обеспечили себе уровень доходов, немыслимый ни в одной западной демократии; заметной части общества геббельс-ТВ навязало перевернутую картину мира, где самый страшный палач — Сталин, превративший наш народ в пушечное мясо, — предстает главным героем и отцом победы...

С точки зрения активной и даже не очень активной части общества правомерна совсем иная картина реальности. Мы знаем, что из года в год снижается наш жизненный уровень, растут налоги и поборы, падают доходы. Мы знаем, что население России вымирает и сокращается, нынче эмиграция гораздо выше, чем в годы Гражданской войны. Экономика, реальное производство сворачиваются. Миллиарды долларов безвозвратно пропадают из-за недостроенных и неправильно построенных газопроводов, из-за вынужденного возвращения долгов и необходимости признавать решения международных судов. Здравоохранение разрушено, экология — чудовищна. Добавим внешнюю изоляцию и санкции. Россия ввязывается во все новые войны, которые объявляются "не существующими" или временными, причем количество в них погибших и искалеченных засекречено...

Между тем власть не вполне понимает, что разрыв между Кремлем и народом становится все острее. Характерно, что мастер политического троллинга В. Жириновский предложил ввести новый пост "верховного правителя". Удивительно, что не знающий историю пресс-секретарь Песков ответил — мы рассматриваем все варианты и все предложения. Поясню, что А.В. Колчак, вступая в должность верховного правителя, с горечью признавал — я вынужден принять это пост, поскольку русское государство находится на грани краха, институты управления разрушены и идет гражданская война. Не понимая и не желая этого, Песков повторил признание адмирала…

О пространстве гражданского протеста. На что способно гражданское общество? Опишу два реально существовавших полюса нашей недавней истории. Первый — т.н. "блокадный Ленинград". ("Т.н." потому, что даже в самый сложный период обороны Дорогу жизни перерезать никто не смог.) В полузакрытом городе почти 1 миллион человек умерло с голоду. И это в ситуации, когда склады были забиты продовольствием и содержали запасы не менее чем на 20, а чаще — на 30 суток! Добавлю, что благополучно пережили блокаду 60 тысяч армейских и энкавэдэшных лошадей, питавшихся калорийным жмыхом и отрубями. Люди падали и мученически умирали от полного истощения рядом с ни в чем себе не отказывавшими обитателями Смольного и других центров власти, рядом с конюшнями и продскладами. Но бунта, протеста и требования восстановить элементарную справедливость, увы, не прозвучало.

Другой полюс гражданской активности — набитый узниками послевоенный ГУЛАГ. Вслед за смертью Сталина весной и летом 1953 года здесь вспыхнуло два мощных восстания — в Воркуте и Норильске. Протест организовали и возглавили власовцы, бандеровцы, лесные братья. Именно Воркута и Норильск, а не какой-то 20-й съезд, заставили Н. Хрущева срочно остановить репрессии и начать демонтаж системы лагерей.

Что происходит сегодня? В какую точку нас завел режим и в каком пункте протеста находится нынче наше общество? Если измерять не "продскладами", а долларами, то уровень поляризации между богатыми и бедными в нынешней России по-прежнему не имеет аналогов в мире. Назову другую цифру — более 500 млрд долларов в год выводится из страны и бесследно исчезает в ходе экспортных, внешнеторговых операций. Не знаю, сколько западных политиков куплено на эти деньги, но знаю, что средняя российская семья из 4 человек недополучает ежегодно почти 1 миллион рублей! И в таком положении ни 4 миллиона бомжей, ни десятки миллионов тех, кто ограблен и живет ниже уровня бедности, ни миллионы прозябающих в непригодных для проживания полуразвалинах и бараках, ни обманутые дольщики все еще не смогли скоординировать свой протест...

На что способна в этой ситуации власть? Она повторяет то, что уже звучало. Как писал А. Солженицын, в 30-е годы врагом народа стал сам народ. А сегодня в заключение попадает не деморализованное и коррумпированное властное отребье, а люди совести и чести, молодежь, выходящая на мирные протесты. Самые бескорыстные и порядочные люди получают клеймо "экстремист" и "иностранный агент".

"А при чем здесь конституция?" — скажет читатель. Не пора ли автору закончить с "вокруг да около"? Согласен, заканчиваю.

В 30-е годы "отец народов", он же "нарушитель ленинских норм партийной жизни, виновный в организации незаконных массовых репрессий" боролся не только с народом, а конкретней — с кулаками и подкулачниками, с собирателями колосков, с вредителями, иностранными шпионами, с троцкистами и бухаринцами и прочая, и прочая, и прочая. Он боролся с врагами, проникшими в саму власть, включая высшие ее уровни. А изменения в конституции? Они направлены, это отмечают все независимые комментаторы, на увековечение власти первого лица. Но этот вывод необходимо дополнить небольшим уточнением — латание основного закона еще жестче и поголовно подчинит все ветви и всех носителей управления первому лицу лично — и судей конституционного суда, и министров, и губернаторов...

И если нынешние башни кремля порой немного пошатываются, то скоро такие колебания

станут невозможны. Система достраивается так, что, когда народ кем-то недоволен, порождающего недовольство пересаживают выше — из министров в советники. А вот если недоволен сам "верховный", то провинившийся без промедления отправляется вслед за Улюкаевым. Точнее, в новой системе "Улюкаевы" появиться просто не смогут...

А что будет дальше? Это покажут не странные зимние песни соловья, это покажем мы сами!

Игорь Чубайс, kasparov.ru


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