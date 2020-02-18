Трон опрокинут 27 Андрей Исаков

18.02.2020, 16:38

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А народ...

Проблемы белорусов Лукашенко не решает и решать не может. Нет у него для этого не желания, ни ресурсов. Как обычно в такой ситуации, диктатор пытается отвлечься и заняться своими любимыми игрушками, например хоккеем. Это происходит и сейчас. Лукашенко делает то, чем по его мнению должен заниматься руководитель крупной европейской страны, а именно — проверкой готовности очередного спорткомплекса к очередным игрищам.

Снова мы слышим сказки о сверхприбылях, миллионах туристов и прочих ништяках, которые нам обещают в результате проведения такого грандиозного события.

Снова нам говорят о том, что вся страна обязана будет жить этим мероприятием. Ну как жить? Выживать скорее.

Снова нам собираются втюхивать бесполезные сувениры со значками, флажки и прочую дрянь, забьют ими все киоски и почты, а потом будут удивляться, почему народ это всё не скупает килотоннами.

А народ… На народ ему плевать уже давно. Народ в это время будет думать как объехать очередную пробку, чтобы не опоздать на работу, искать возможность выжить на нищенскую зарплату, получаемую на этой работе, подсчитывать, хватит ли ему средств не лекарства и продукты после выплаты всех добровольно-принудительных сборов и пытаться «срезаться» с ближайшего «субботника».

«Очень переживаю за это, контролирую. Практически каждое утро мне докладывают, что сделано», — говорит Лукашенко. За зарплаты работников жодинского «Свитанка» он не переживает, заметьте. Также, как и за убитые заводы и разваленные колхозы.

Сразу видны приоритеты истинного картофельного правителя в им же обозначенный сложнейший период для страны. И это первый признак того, что трон под ним уже не просто шатается, трон опрокинут. Падение с него является вопросом времени.

Андрей Исаков, пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь»