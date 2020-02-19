Разоблачены новые факты о ЧВК «Вагнера» в Сирии и Ливии 19.02.2020, 13:56

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коллаж: RFE/RL

Они связаны с вербовкой наемников в армию Хафтара.

Российская ЧВК «Вагнера» вербует сирийцев с января прошлого года для борьбы с международно признанным правительством в Ливии на стороне армии под руководством поддердживаемого Россией генерала Халифы Хафтара, сообщает сайт Syrian Observer co ссылкой на местный новостной сайт Suweida 24.

Редакция сайта получила информацию и документы, доказывающие, что Сирийская национальная молодежная партия несет ответственность за «вербовку по доверенности» в южной провинции Сувейда и во всех районах, которые находятся под контролем режима Асада.

Среди документов были найдены голосовые записи и распечатки переговоров, принадлежащие Шибли аль-Шаеру, секретарю отделения Национальной молодежной партии в Сувейде, в которых он призывает молодежь сражаться в Ливии в обмен на услуги, включая урегулирование ситуаций, связанных с теми, когда потенциальных рекрутов разыскивают органы безопасности сирийского режима.

Аль-Шаер обещает новобранцам, что боевые действия в Ливии будут контролироваться ЧВК «Вагнера», которая предлагает заманчивые предложения. По словам рекрутеров, ежемесячная зарплата варьируется от 1000 долларов для бойцов, которые будут охранять объекты, и до 1500 долларов для тех, кто буде участвовать в активных боевых действиях. Также предусмотрена дополнительная компенсация их семьям в случае смерти или потери трудоспособности.